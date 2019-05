Postulantes ao título, Internacional e Flamengo fazem jogo de seis pontos no Brasileirão

Nessa quarta-feira (1º) às 16h, no Beira-Rio, Internacional e Flamengo se enfrentarão pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Na estreia, dois resultados diferentes: em Chapecó, com reservas, o Colorado perdeu por 2 a 0 para a Chapecoense.

Já o Rubro-Negro, no Maracanã, venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no confronto entre dois times apontados como favoritos ao título nacional, assim como nessa tarde, em Porto Alegre. A partida marcará o reencontro do artilheiro Paolo Guerrero com o clube da Gávea, sua ex-equipe.

Com força máxima, Inter fala em 'final' contra o Rubro-Negro

Após a derrota na Arena Condá, mesmo com muitos reservas, o Colorado passou a dar ainda mais importância para o confronto dessa quarta, em casa. E para o volante Patrick, a partida dessa tarde, assim como as próximas 36 rodadas, tem que ser tratadas como uma decisão:

"É um jogo grande. São dois adversários que vão brigar pelo título. É entrar forte. A equipe descansou. Tivemos uma derrota que a gente não esperava. Nesse período, o professor optou por revezar a equipe. Vamos entrar numa sequência boa agora. O momento para descansar é esse. Vamos entrar forte. Precisamos pontuar porque perdemos a outra partida. É um adversário forte, que vai brigar pelo título. Em pontos corridos, tem que jogar cada jogo como uma final".

Recuperados de lesão, Rodrigo Dourado e Paolo Guerrero estão confirmados, assim como Victor Cuesta e Rodrigo Moledo, que saíram mais cedo do treinamento na última segunda-feira (29). Com isso, a provável escalação do técnico Odair Hellmann é: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Sarrafiore (D'Alessandro) e Nico López; Paolo Guerrero.

Desfalcado, Flamengo tenta mostrar sua força no Rio Grande do Sul

Após uma grande vitória sobre a Raposa na estreia, o Rubro-Negro tenta se manter 100%, e para isso mandará o que tem de melhor para enfrentar o Inter, no Beira-Rio. Porém, o técnico Abel Braga terá desfalques importantes.

Diego Alves segue tratando a lombalgia e Rodrigo Caio se recupera do forte choque com Dedé. Além deles, Vitinho, Uribe e Berrío não viajaram com o elenco. Porém, o treinador contará com o reforço do volante Piris da Motta. Após sete partidas, Rhodolfo terá uma chance na equipe.

A provável escalação do Rubro-Negro é a seguinte: César, Pará, Rhodolfo, Léo Duarte, Renê; Cuellar, Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.