Palmeiras e Internacional abrem rodada do Brasileiro no Allianz Parque

Neste sábado (4), às 19h, o Palmeiras receberá o Internacional pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo irá ocorrer no Allianz Parque e cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos.

A arbitragem da partida será formada por Wagner Nascimento Magalhães, auxiliado por Fabio Pereira e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. O VAR ficará por parte de Rodrigo Nunes de Sá.

De volta o time titular

Felipão irá, mais uma vez, usar todas as possibilidades dentro do elenco alviverde. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o técnico usou o time considerado titular e venceu, por 4 a 0, o Fortaleza, no Allianz Parque. No segundo jogo, usou o time considerado reserva e empatou, fora de casa, com o CSA.

Marcos Rocha avaliou e aprovou o rodízio feito por Felipão no Palmeiras: “Alguém pode estar com alguma dorzinha incomodando, e você trabalha isso com a fisioterapia. É valido esse descanso no começo do campeonato”.

O provável alviverde é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Arthur Cabral.

Inter vem sem Dourado para enfrentar o Palmeiras

Com uma vitória e uma derrota no campeonato, o Inter vem para o jogo contra o Palmeiras com alguns desfalques: Rodrigo Dourado, Dudu, Emerson Santos e Matheus Galdezani, todos por problemas físicos.

O mais sentido deve ser o do volante Dourado, referência do time e titular absoluto. O jogador está sendo poupado após ter atuado na vitória contra o Flamengo, na última quarta-feira (01), no Beira-Rio. O volante deve voltar a jogar contra o River Plate, na próxima terça-feira (7), pela Libertadores.

O provável internacional é: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro (Sarrafiore) e Nico López; Paolo Guerrero.