Rafael revela sonho de jogar no Botafogo em 2021 após encerrar seu contrato na Europa

O lateral-direito Rafael, de 28 anos, teve seu contrato renovado pelo Lyon, da França, até 2021. No entanto, ele já projeta seu futuro após o fim de contrato com o time europeu. Torcedor declarado do Botafogo, o jogador não esconde o desejo de voltar para o Brasil e defender as cores do glorioso.

"Penso em voltar para o Botafogo. Todo mundo sabe do meu amor pelo Botafogo, eu assisto a todos os jogos. Tem grande chance de ser depois desses dois anos. Depois, a gente vai ficando mais velhinho, não quero ir para o Botafogo jogar de bengalinha, né? Vamos ver, a vontade é grande de jogar no Fogão" disse Rafael em entrevista ao Canal do TF, do jornalista Thiago Franklin, no Youtube.

Revelado pelo Fluminense, Rafael chegou ao Manchester United em 2008, junto do seu irmão Fábio, do Nantes, da França, e também torcedor do alvinegro carioca. Em 2015, o lateral se transferiu para o Lyon, onde já atuou em 117 partidas.

Mesmo estando longe, Rafael mostrou que tem acompanhado os jogos do Botafogo e elogiou o estilo de jogo que o técnico Eduardo Barroca vem tentando implantar nesse início de Campeonato Brasileiro, trabalhando mais a posse de bola da equipe.

"Eu avalio que o trabalho é muito bom. Sou a favor do futebol bem jogado, mesmo com as limitações, não importa, eu sei que todos os times têm as suas limitações, porém não podemos se apegar a isso. É preciso fazer com que as limitações virem um bom futebol. Eu quero ganhar sempre, mas, como torcedor, é bom ver um futebol bonito. Espero que o Barroca continue assim. O futebol brasileiro perdeu um pouco disso."

"Por tanto tempo, eu vi o Botafogo jogando um futebol que às vezes você olha e perde a vontade. Mas, quando se é derrotado e o time joga um futebol bem jogado, você fica mais feliz. O Barroca está tentando implantar a sua maneira de jogar, e o início está sendo bom, com resultados positivos. É importante também que, caso não aconteça um resultado bom, a torcida permaneça com ele, que é só assim que as coisas vão melhorar."

Rafael ainda aproveitou para se imaginar jogando ao lado de seu irmão Fábio e do lateral Marcelo, jogador consagrado do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que tem contrato até 2022 com o time espanhol. Os três formariam o trio dos sonhos que qualquer torcedor alvinegro gostaria de ver.

"Isso aí é moleza. É só botar o Marcelo de meia, ele já é um meia natural. Qualidade que ele tem é de meia. Aí coloca meu irmão na esquerda, eu na direita. Ou então meu irmão na “volância”, Marcelo no meio porque meu irmão tem até mais qualidade que eu. E eu só lá atrás dando aqueles carrinhos que eu gosto e uns cruzamentos de vez em quando. Esse time aí vai ser um timaço. Tomara que aconteça!" disse Rafael, explicando como jogariam juntos.

Em novembro de 2018, o lateral direito do Lyon disse ter recebido uma proposta "muito boa" do Flamengo, mas recusou por não pensar num retorno ao Brasil na época. Porém, ele disse que pensa em defender apenas o Botafogo ou o Fluminense, clube que o revelou e pelo qual guarda um carinho até hoje.