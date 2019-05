Vanderlei ultrapassará Rodolfo Rodríguez e será o sexto goleiro com mais jogos pelo Santos

Vanderlei está perto de fazer história com a camisa do Santos. No próximo domingo (12), contra o Vasco, o goleiro irá bater a marca de 256 jogos, superando o lendário goleiro Rodolfo Rodrigues, entrando assim na lista dos seis goleiros com mais partidas com a camisa do clube paulista.

Vanderlei ficará atrás de Manga, com 401 jogos entre 1951 e 1960; Fábio Costa, com 345 jogos entre 2000 e 2003 e 2006 e 2010; Laércio, 337 jogos entre 1957 e 1969 e Gylmar dos Santos Neves, com 331 jogos entre 1962 e 1969.

Vindo do Coritiba em 2015, conquistou rapidamente a condição de titular do gol santista. Em 2019, com a chegada de Jorge Sampaoli, Vanderlei faz rodízio com o goleiro recém contratado Everson, vindo do Ceará, em partidas do Campeonato Brasileiro.

A partida que marca o 256° jogo de Vanderlei defendendo o Peixe, contra o Vasco, é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.