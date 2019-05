 Em situações opostas, Santos e Vasco se enfrentam no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro

Jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Pacaembu.

Após se enfrentarem na Copa do Brasil, onde a equipe paulista saiu vencedora, Santos e Vasco voltam a se encontrar, agora pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (12). O jogo irá acontecer no Pacaembu e já tem cerca de 6700 ingressos vendidos antecipadamente, com uma expectativa de 20.000 pessoas presentes no estádio.

A arbitragem da partida ficará por conta de Paulo Roberto Alves Junior, do Paraná. Os auxiliares serão Bruno Boschilla e por Rafael Trombeta, ambos árbitros FIFA.

Invicto no Pacaembu

Contra a equipe vascaína, o Santos nunca perdeu dentro do Pacaembu e na partida de domingo tentará manter tal retrospecto intacto. Dentro do Brasileirão, o Santos ainda não perdeu. São três jogos e duas vitórias, além de um empate. Para isso, Sampaoli fechou o último treinamento da equipe santista, então não se sabe quais surpresas o argentino preparou para a partida.

Vanderlei, que pode entrar na 6ª posição de goleiros que mais atuaram com a camisa santista, superando a marca de 256 jogos, falou sobre a equipe do Vasco: “O Vasco é uma grande equipe, que tem grandes jogadores. Fizemos dois jogos equilibrados pela Copa do Brasil. Não podemos dar mole, principalmente jogando em casa”.

Apenas com os desfalques de Anderson Ceará e Kaio Jorge, o Santos possivelmente entrará em campo com uma formação de 3 zagueiros: Vanderlei, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca (Alison), Jean Mota (Cueva) e Jorge; Rodrygo (Sánchez), Eduardo Sasha e Soteldo (Derlis González).

Em busca dos primeiros 3 pontos

O Vasco, diferentemente do Santos, não vem bem no Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino soma apenas um ponto em três partidas. Com isso, o clube carioca amarga atualmente a última posição da tabela.

Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Vasco, não ficará no banco de reservas nessa partida. Com isso, Marcos Valadares fará sua última partida à frente da equipe vascaína. O técnico interino agradeceu a oportunidade de treinar a equipe profissional do Vasco da Gama.

“Foi uma grande experiência viver esse ambiente como comandante principal da equipe. Um momento importante da minha carreira profissional. Só tenho que agradecer ao presidente Alexandre Campello e todo departamento de futebol pelo voto de confiança”, disse o treinador

Com o desfalque de Werley, que sentiu um desconforto muscular na panturrilha direita, Valadares deve manter Luiz Gustavo como o substituto. O Zagueiro já atuou contra o Corinthians no jogo do sábado (4). O Cruzmaltino deve ir a campo com: Sidão, Luiz Gustavo, Miranda e Ricardo; Claudio Winck, Raul, Lucas Mineiro, Danilo Barcelos e Pikachu; Rossi e Maxi López.