Mais um possível desfalque no Santos: Derlis González é pré-convocado pelo Paraguai

Um dos principais nomes de frente do Santos em 2019, Derlis González foi pré-convocado por Eduardo Berizzo, treinador da seleção paraguaia, para a Copa América, que será disputada no Brasil. O atacante poderá desfalcar o Peixe no Campeonato Brasileiro e no jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

Caso Derlis González esteja na lista principal, a preparação para o torneio sul-americano terá início no dia 30 de maio. A seleção Paraguai disputará amistosos e estreia no dia 16 de junho, diante do Qatar, no Maracanã.

Soteldo também pode ser desfalque, o camisa 10 foi pré-convocado pela Venezuela, além de Sánchez, Cueva e Felipe Aguilar, que ainda aguardam a lista de Uruguai, Peru e Colômbia, respectivamente.

Jorge Sampaoli falou após vitória contra o Vasco no último domingo (12) sobre essa situação e fez um apelo às federações.

"Esperemos que as federações tomem como referência essa característica em relação a uma eliminatória da Copa do Brasil para que seja justo para todas e que os jogadores possam competir antes de servirem suas seleções" falou Sampaoli.