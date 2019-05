Titular no Botafogo, Gatito está na lista de pré-convocados do Paraguai para a Copa América

Comandado pelo treinador Eduardo Berizzo, o Paraguai divulgou a lista com os 40 jogadores pré-convocados para a Copa América, que será disputada no Brasil, daqui a um mês. Titular absoluto e destaque no Botafogo neste início de temporada, Gatito Fernández aparece entre os selecionados pelo comandante, que fez apenas sua segunda convocação como técnico da seleção "albirroja".

Além do goleiro alvinegro, outros atletas que atuam no Brasil foram pré-selecionados. O zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o volante Piris da Motta (Flamengo), e os atacantes Ángel Romero (Corinthians) e Derlis González (Santos), também aparecem como candidatos às 23 vagas na equipe para a disputa da competição. A lista final será divulgada oficialmente no dia 30 de maio, pouco antes do Paraguai viajar para o Brasil.

Antes da estreia na Copa América, no dia 16 de junho, contra o Catar, no Maracanã, a seleção paraguaia enfrentará Honduras e, provavelmente, a Guatemala em amistosos visando a preparação para o torneio. Com moral devido às boas atuações neste começo de temporada, Gatito é cotado para ser o goleiro titular do Paraguai. O pegador de pênaltis briga pela camisa número 1 com mais outros três companheiros de posição: Antony Silva (Huracán), Alfredo Aguilar (Guarani), Juan Espínola (Nacional-PAR).