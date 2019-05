Cuéllar nega ter recebido propostas para sair do Flamengo e projeta próximos confrontos

Sendo um dos destaques da equipe do Flamengo de uns anos pra cá, a saída de Cuéllar nas janelas de transferências é algo que sempre balança o coração dos torcedores. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira (14), no Ninho do Urubu, o colombiano, que tem contrato com a equipe carioca até maio de 2022, garantiu ainda não ter recebido nenhuma proposta. Ainda destacou que, caso alguma tentativa de negociação aconteça, quem cuida deste tipo de coisa é seu empresário.

"Nada a falar, quem cuida disso é meu representante. Estou muito feliz no Flamengo. Não estou sabendo de nenhuma proposta. Por enquanto estou aqui, cumprindo meu contrato e acordando todos os dias pensando no Flamengo", disse.

O volante também falou sobre a dimensão e a dificuldade da partida contra o Corinthians na próxima quarta, destacando os possíveis espaços deixados pelo adversário por estarem jogando em casa . O compromisso acontecerá na Arena Corinthians, e é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"A repercussão de um Flamengo x Corinthians é muito grande. Times muito conhecidos no mundo, é o maior clássico do Brasil. Não é fácil ganhar em Itaquera, eles sofrem poucos gols lá. Temos que entrar muito concentrados para buscar uma vantagem e decidir no Maracanã. Vai ser muito difícil. Mas se não sofremos gols, temos muita qualidade na frente para resolvermos".

"É normal que o rival tenha que se expor um pouco mais em casa, como fazemos no Maracanã. Com certeza deixarão algum espaço e temos que saber aproveitar. Para depois tentar carimbar a classificação no Maracanã", afirmou o volante.

O colombiano ainda frisou a experiência do time, fator que pode ajudar numa partida mata-mata, visto que muitos companheiros estão há um tempo jogando juntos.

"O time vem ganhando experiência. Temos vários jogadores que estão aqui desde 2017. O time vai aprendendo para não cometer os mesmos erros. O Corinthians é um rival muito difícil. Respeitamos, mas temos um elenco muito qualificado, agora com muito mais experiência", ressaltou.

Além disso, Cuéllar contou que espera um confronto difícil diante do Emelec, pelas oitavas da Libertadores. Segundo ele, seu adversário tem qualidade e erros não podem ser cometidos.

"Respeitamos muito o Emelec. Time grande do Equador. Sempre disputa títulos e está todos os anos na Libertadores. Confronto difícil, mas temos um grande time. Se chegou até aqui é porque tem qualidade. É uma fase decisiva e não podemos cometer erros", falou o colombiano.