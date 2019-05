Em meio à dilema entre Vila e Pacaembu, Santos é o melhor mandante da Série A em 2019

ãA temporada chega a sua metade e até o momento a equipe que mais comemora quando atua diante do seu torcedor é o Santos. O peixe tem o melhor aproveitamento como mandante entre os clubes do Campeonato Brasileiro na temporada, com 88% dos pontos conquistados.

Os outros três clubes paulistas aparecem em posições distintas. Enquanto o Palmeiras é o terceiro colocado com 83% de aproveitamento, Corinthians e São Paulo ocupam as últimas posições. O Timão é o 18º, com 60% dos pontos aproveitados, e o Tricolor ocupa a lanterna da lista, com apenas quatro vitórias em 13 jogos. Vale ressaltar, que quando uma equipe manda seu jogo em outro estádio este resultado também é contabilizado na classificação.

Para o Santos, jogar como mandante na atual temporada atual significa estar no Pacaembu, afinal das 14 partidas até o momento, dez foram no estádio da capital paulista, devido às obras de modernização da Vila Belmiro no começo do ano. Além da preferência do Santos em mandar jogos em São Paulo a fim de obter maior público e renda. Na Vila, o Peixe acumula quatro jogos e tem 100% de aproveitamento.

Classificação das equipes mandantes da Série A em 2019

Equipes Ap. (%) Jogos Vitórias Empates Derrotas 1º Santos 88 14 12 1 1 2º Cruzeiro 87 13 11 1 1 3º Palmeiras 83 14 11 2 1 4º Flamengo 76 14 10 2 2 5º Internacional 76 14 10 2 2 6º Athletico-PR 76 15 11 1 3 7º CSA 72 12 7 5 0 8º Goiás 72 13 9 1 3 9º Fortaleza 71 15 9 5 1 10º Grêmio 69 14 9 2 3 11º Atlético-MG 69 18 11 4 3 12º Avaí 67 15 8 6 1 13º Bahia 67 15 9 3 3 14º Chapecoense 65 16 9 4 3 15º Vasco 65 16 9 4 3 16º Botafogo 64 11 6 3 2 17º Ceará 62 14 8 2 4 18º Corinthians 60 16 8 5 3 19º Fluminense 58 15 7 5 3 20º São Paulo 49 13 4 7 2

Todos os 14 jogos do Santos como mandante em 2019

12/05 Santos 3 x 0 Vasco – Pacaembu (Campeonato Brasileiro)

02/05 Santos 2 x 1 Fluminense – Vila Belmiro (Campeonato Brasileiro)

17/04 Santos 2 x 0 Vasco – Vila Belmiro (Copa do Brasil)

11/04 Santos 3 x 0 Atlético-GO – Vila Belmiro (Copa do Brasil)

08/04 Santos 1 x 0 Corinthians – Pacaembu (Campeonato Paulista)

23/03 Santos 2 x 0 Red Bull Brasil – Pacaembu (Campeonato Paulista)

15/03 Santos 0 x 1 Novorizontino – Pacaembu (Campeonato Paulista)

07/03 Santos 4 x 0 América-RN – Pacaembu (Copa do Brasil)

02/03 Santos 3 x 2 Oeste – Pacaembu (Campeonato Paulista)

26/02 Santos 1 x 1 River Plate-URU – Pacaembu (Copa Sul-Americana)

18/02 Santos 3 x 0 Guarani – Pacaembu (Campeonato Paulista)

09/02 Santos 1 x 0 Mirassol – Pacaembu (Campeonato Paulista)

27/01 Santos 2 x 0 São Paulo – Pacaembu (Campeonato Paulista)

19/01 Santos 1 x 0 Ferroviária – Vila Belmiro (Campeonato Paulista)

Até a pausa para a Copa América o Peixe tem mais quatro duelos em casa

26/05 - 16h - Santos x Internacional – Vila Belmiro (Campeonato Brasileiro)

06/06 - 20h - Santos x Atlético-MG – Pacaembu (Copa do Brasil)

09/06 - 19h - Santos x Atlético-MG – Vila Belmiro (Campeonato Brasileiro)

12/06 - 21h30 - Santos x Corinthians – Pacaembu (Campeonato Brasileiro)