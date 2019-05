Após Willian Maranhão, novos jogadores devem deixar o Vasco da Gama

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A e de técnico novo, o Vasco começou uma reformulação em seu elenco, visando a reabilitação na competição. O técnico Vanderlei Luxemburgo concordou em emprestar Willian Maranhão para o América-MG e parece que haverá novas saídas.

De acordo com o jornal Extra, o clube Cruz-Maltino deve emprestar o meia Dudu, também para o América-MG até dezembro deste ano. Outro clube interessado no atleta é o Cuiabá, clube da Série B. Dudu ganhou espaço o técnico Alberto Valentim no começo do ano, mas perdeu espaços e será emprestado para ganhar minutos no próximo clube.

Ainda segundo o jornal, outros nomes devem deixar o clube carioca, o volante Bruno Silva e o atacante Caio Monteiro devem ser os próximos.

Enquanto que presidente Alexandre Campello prometeu novos reforços, que devem chegar durante a parada para a Copa América, Luxemburgo vai trabalhando com o elenco que tem, além de se desfazer se algumas peças.

O próximo jogo do Vasco será no domingo (26), às 19h contra o Fortaleza no Castelão.