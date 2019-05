Palmeiras e Rede Globo se acertam e assinam contrato de seis anos

O Palmeiras e a Rede Globo anunciaram, nesta quinta-feira (23), que chegaram em um acerto e assinaram contrato de direitos de transmissão, na TV aberta e Pay-per-view (PPV), do Campeonato Brasileiro de 2019.

A emissora e o clube chegaram ao consenso e a validade do contrato será de seis anos, como a emissora carioca queria desde o começo. A Globo cedeu em valores e isentou o clube da multa de 20% por ter fechado com o Grupo Turner. Essa foi considerada a maior vitória alviverde.

O que estava dificultando a negociação era o PPV, pois o clube paulista queria receber um mínimo pelas transmissões.

A partida deste sábado (25), contra o Botafogo, já terá transmissão do PPV. Os jogadores do Palmeiras também já estarão disponíveis no fantasy game Cartola FC.

Veja notas dos envolvidos

Rede Globo

"Globo e Palmeiras finalizaram a negociação para transmissão, na TV aberta, no Premiere e na internet, dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Portanto, neste sábado, dia 25, já haverá transmissão de Botafogo x Palmeiras, às 16h, para assinantes do Premiere.

A negociação foi considerada satisfatória para as duas partes e seguiu em linha com o novo modelo de remuneração dos direitos de transmissão, que fortalece ainda mais os clubes e o futebol brasileiro, sempre respeitando as condições de mercado. O contrato é válido para o período de 2019 a 2024 e segue o novo modelo, aplicado para os demais clubes. Do total da cota de TV, 40% serão divididos igualmente entre os 20 participantes, 30% serão destinados à premiação para os 16 primeiros colocados e 30% serão distribuídos pelo volume de jogos exibidos na TV aberta.

Agora com todos os times, as transmissões do campeonato, acompanhadas de uma cobertura do tamanho da paixão do brasileiro pelo futebol, reforçam o compromisso do Esporte, transversal a todas as plataformas Globo, com esse sentimento. Em todas as telas da Globo, o Brasileirão é um espaço plural de clubes e torcidas, de todas as paixões do torcedor".

Palmeiras