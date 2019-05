Gabriel reclama de pênalti marcado contra o Botafogo pela Sul-Americana

O pênalti perdido pelo Sol de América, ainda no primeiro tempo, poderia ter mudado a história do jogo de ida pela segunda fase da Sul-Americana, no qual o Botafogo venceu por 1 a 0. Após o zagueiro Gabriel cometer a infração, Clar cobrou a penalidade no travessão.

O juiz da partida entendeu que o defensor alvinegro levantou demais o pé e acertou o adversário. Para Gabriel, a marcação foi injusta e justificou ter sido o único recurso possível no lance.

"Se o juiz marcasse dois lances, eu conseguiria entender. Eu levantei muito o pé, mas foi o meu recurso, o que dava para fazer. Não foi pênalti, mas graças a Deus a bola não entrou." disse o alvinegro, aliviado.

Gabriel também comentou sobre a vantagem numérica sobre o adversário paraguaio durante quase todo o duelo no Estádio Luis Alfonso Giagni.

"Começamos a partida com dificuldade. Depois da expulsão do jogador paraguaio (Pardo), conseguimos ter o controle do jogo. Não conseguimos jogar nos 15 primeiros minutos, mas depois equilibramos e tivemos o controle do duelo."