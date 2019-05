De olho na primeira vitória, Grêmio recebe Atlético-MG que vive bom momento no Brasileiro

O Grêmio entra em campo neste sábado (25), às 19h, na Arena, onde enfrenta o Atlético-MG pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo tem a melhor campanha fora de casa, ao lado do São Paulo, com duas vitórias em dois jogos. Do outro lado, o Tricolor Gaúcho, por sua vez, vive um momento completamente oposto. O time comandado por Renato Gaúcho ainda não venceu no torneio. São dois empates e três derrotas.

Tricolor tenta acabar com a crise

Pelo lado do Rei de Copas, a palavra de ordem é vencer ou vencer. O Grêmio vive um cenário de desconfiança, com a seca de vitórias no campeonato nacional.

Para mudar este cenário, o técnico Renato Portaluppi aposta, principalmente, no retorno do ex-atleticano Diego Tardelli. Na última atividade, o volante Maicon participou normalmente. Já o zagueiro Pedro Geromel, foi poupado. O volante Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Renato faz mistério dos onze que irão iniciar a partida.

O comandante deve manter a base dos últimos jogos. Com isso, o atacante Diego Tardelli deve iniciar no banco de reservas. Na vaga do suspenso Matheus Henrique, existem três jogadores na disputa: Romulo, Darlan e Thaciano.

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Michel (Rômulo ou Rodriguez) e Juninho Capixaba; Maicon, Michel (Michel, Thaciano, Darlan), Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Galo com reforços

Em relação ao time que enfrentou o Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana, o Atlético terá sete reforços. Eles são: O goleiro Victor; o lateral-esquerdo Fábio Santos; o volante Zé Welison; os meias Luan, Cazares e Geuvânio; além do atacante Ricardo Oliveira. Por outro lado, o lateral-direito Guga, com um incômodo na coxa esquerda, fica fora. O zagueiro Rever, que sofreu uma pequena fratura no nariz, na partida diante do Flamengo, segue se recuperando, e também não está à disposição. Já o volante Elias, expulso contra o Flamengo, cumpre suspensão automática.

Sem Guga, a tendência é que o lateral-direito Patric, que atuou na últimas partidas improvisado na esquerda, volte para a posição de origem. Na vaga de Rever, vetado, o experiente Leonardo Silva deve receber mais uma oportunidade. Na vaga do suspenso Elias, deve entrar o volante Jair.

Provável escalação: Victor; Patric, Igor Rabello, Léo Silva e Fábio Santos; Zé Welison, Jair, Luan e Cazares (Geuvânio); Chará e Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

Jejum x hegemonia

O Atlético não vence o Grêmio desde 2017, quando venceu por 4 a 3, no Independência. Em Porto Alegre, o tabu dura desde 2013, quando o alvinegro triunfou por 1 a 0, gol do atacante Fernandinho.

Desde a inauguração do novo estádio gremista, as duas equipes se enfrentaram sete vezes. Ao todo são quatro vitórias tricolores, dois empates e uma vitória alvinegra.

Arbitragem

Rafael Traci, de Santa Catarina, é o dono do apito. Ele será auxiliado por Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock, ambos também catarinenses. Vinicius Gomes do Amaral, do Rio Grande do Sul, será o quarto árbitro. O árbitro de vídeo da partida será Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina, que será auxiliado por Elmo Alves Resende Cunha, de Goiás, e Elton Nunes, de Santa Catarina.