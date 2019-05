Após vitória contra o Londrina, Guto Ferreira diz: ''Saio bastante contente''

Na noite desta sexta-feira (24), em jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu o Londrina por 3 a 2 na Ilha do Retiro, o atacante Hernane foi grande destaque da noite com três gols, Augusto e Germano fizeram os gols do time paranaense.

Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Guto Ferreira fez uma análise do jogo: ''Acho que nós fizemos 35 minutos do primeiro tempo fantástico, faltando um pouquinho de mais qualidade no último toque, não é no último passe, é no último toque, na hora de empurrar a bola para o gol, na finalização. A gente vem treinando para isso, vem treinando as jogadas combinadas, como a finalização'', comentou.

''Importante a velocidade que nós conseguimos impor no jogo e agressividade que pusemos nas penetrações contra a área adversária. Nós pisamos muito na área adversária no jogo todo. Depois que fizemos o gol, demos uma recuada, tipo uma relaxada, deixamos de marcar com a intensidade que a gente vinha marcando, começamos a dar espaços e aí o Londrina com espaços cresceu, porque é um time que sabe jogar'', destacou.

Durante a segunda etapa, o Sport conseguiu fazer 2 a 0 no início, mas deixou o time paranaense empatar em curto espaço de tempo, o técnico comentou sobre os últimos 45 minutos finais: ''No segundo tempo o jogo estava meio esquisito, nem para nós, nem para eles, mas conseguimos fazer boas jogadas, mas sem finalizar com qualidade e eles não conseguiam entrar na nossa defesa... e aí nós conseguimos o segundo gol. Fizemos o segundo gol e parece que aconteceu de novo. Só que agora fomos penalizados. Em uma bola parada tomamos o gol e depois o pênalti de um contra-ataque que nós não conseguimos fazer a pressão pós-perda'', disse.

''Fomos buscar (o terceiro), conseguimos o gol em uma bela jogada. Conseguimos várias jogadas de finalização. Tivemos perto de fazer o quarto gol. Então eu saio bastante contente porque eu sei que nossa equipe ainda está crescendo, nossa equipe ainda não está no ponto'', destacou o comandante leonino.

Com a vitória, a equipe pernambucana entrou momentaneamente no G4 da competição. O próximo jogo do Sport será na próxima terça-feira (28), às 19h15 contra o Operário-PR no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.