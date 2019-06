Após vitória, Diego Souza elogia atuação do Botafogo: "Temos entrado com gosto de jogar"

No último domingo, o Botafogo recebeu o Vasco no Nilton Santos e venceu por 1 a 0, levantando a torcida presente no estádio, que aos gritos de 'olé' ditou o ritmo do triunfo alvinegro. O gol da partida foi marcado por Diego Souza, que fez valer a 'Lei do ex', sempre presente no futebol brasileiro. Após o jogo, o atacante elogiou a atuação da equipe e comentou sobre a postura dentro de campo.

"Foi um jogo atípico, às 11 da manhã, mas o time está de parabéns. Temos entrado em campo com gosto de jogar. A equipe está bem e a bola não está queimando nos nossos pés. Enfrentamos uma equipe muito bem organizada. Mesmo na situação que eles estão fizeram uma boa partida. Tivemos a competência de marcar em um bom cruzamento do Pimpão que consegui aproveitar bem", disse.

O camisa 7 também falou sobre o objetivo do Botafogo até a parada da Copa América. Com o bom resultado, o Glorioso voltou a figurar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o time de Eduardo Barroca é o sétimo colocado com 12 pontos conquistados. Para Diego Souza, é essencial se manter entre os primeiros, para depois dar sequência ao trabalho.

"Temos a meta de nos mantermos na parte de cima da tabela até a parada para a Copa América. Depois disso teremos tempo para trabalhar para o prosseguimento da temporada", concluiu.

O Alvinegro carioca volta à campo no próximo domingo (09), quando enfrenta o CSA, em Maceió, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão, a última antes da paralisação para a Copa América, que será realizada no Brasil.