Com gol no clássico, Diego Souza chega ao top 3 de artilheiros na história dos pontos corridos

Autor do gol da partida, Diego Souza teve um motivo a mais para comemorar a vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, neste último domingo. O camisa 7 do Botafogo chegou a marca de 101 gols no Brasileirão e igualou Alecsandro, terceiro maior artilheiro da competição desde que ela assumiu o formato de pontos corridos, em 2003.

Esse foi apenas o terceiro tento marcado por Diego Souza pelo Alvinegro e o primeiro no Brasileiro. Além disso, o atacante também deixou o dele no Campeonato Carioca e na Sul-Americana, na goleada sobre o Sol de América por 4 a 0.

Com números iguais aos de Alecsandro, o centroavante do Glorioso agora busca ultrapassar Paulo Baier, que já se aposentou e é o atual vice-líder da artilharia do campeonato nacional. Diego Souza tem apenas cinco gols a menos que o ex-jogador e espera assumir o segundo lugar ainda este ano.

Artilheiros

No cenário geral de artilheiros da competição, desde o seu início, o top 5 é formado por: Roberto Dinamite (190 gols), Romário (154), Edmundo (153), Fred (142) e Zico (135). Destes nomes, apenas Fred, atualmente no Cruzeiro, ainda atua como jogador profissional.

A próxima oportunidade de Diego Souza aumentar seu número de gols será no duelo contra o CSA, às 19h (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.