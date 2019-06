Apresentado, Serginho diz estar ciente do objetivo do Botafogo-PB: "Buscar o acesso"

O elenco do Botafogo-PB, nesta quarta-feira (5), deu sequência à preparação para encarar o Globo-RN. Os jogadores realizaram um trabalho tático no gramado do CT da Maravilha do Contorno sob o comando do técnico Evaristo Piza.

Antes do início da atividade, a diretoria do clube apresentou o volante Serginho, de 31 anos, que estava no Água Santa-SP e foi contratado para a disputa da Série C. Inicialmente, o jogador falou suas características em campo e deixou claro que está ciente da meta do Belo para a temporada.

"Sou um primeiro volante de raça, que não vê bola perdida e ajuda os companheiros. Venho para o Botafogo-PB com o intuito de buscar o acesso à Série B".

Sobre o objetivo principal, Serginho falou firmemente que veio ao Botafogo-PB para a conquista do retorno à segunda divisão. O jogador também comentou sobre a concorrência pela titularidade ao dizer que vem para promover uma boa disputa com os companheiros de posição.

"Cheguei pensando no acesso à Série B. Temos grandes jogadores no mesmo setor. Venho aqui para ajudar, e estou à disposição do professor para o que ele precisar. Meu pensamento mesmo é só no acesso. Estou trabalhando com os meus companheiros. Se a comissão técnica precisar, quem sabe em todos os jogos, irei demonstrar meu trabalho".

Botafogo-PB e Globo-RN se enfrentam neste domingo (9), às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Belo precisa da vitória para seguir no G-4 do Grupo A.