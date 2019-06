Thiago Neves vibra com classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, mas prega cautela

Haja coração! Foi sofrido, mas o Cruzeiro venceu o Fluminense nos pênaltis e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Durante o tempo normal, ficou no empate de 2 a 2. O meia Thiago Neves foi autor dos gols.

Após carimbar a vaga, o camisa 10 desabafou e revelou que está voltando em sua melhor forma em um momento delicado para o time cinco estrelas, ainda assim se vangloriou.

“Eu sou iluminado. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele me proporciona dentro de campo. Trabalhei bem, mas tive um começo de ano difícil. Agora voltei em um momento difícil do clube e do time. Então, é neste momento que os torcedores precisam do camisa 10, precisam dos grandes jogadores. Fui feliz mais uma vez, brilhei, ajudei meu time que é o que eu mais me preocupo, e a gente passou para as quartas e era o que a gente queria”, expressou.

A Raposa estava cinco jogos sem triunfar e ainda apresentava um futebol abaixo do esperado. Para o jogador, a equipe precisa seguir em frente, mas com os pés no chão.

“A gente passou para as quartas de final, mas ainda não tem nada ganho é continuar na mesma pegada, mesma humildade para que a gente tenha um ano brilhante ainda”, concluiu.

O Cruzeiro volta a suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Os comandados de Mano Menezes irão encarar o Corinthians, no Sábado (8), às 19h, no Mineirão.