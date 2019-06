Em situações diferentes, Sport e Vitória fazem jogo de rubro-negros na Ilha do Retiro

Com objetivos diferentes, Sport e Vitória se enfrentam neste sábado (08), às 20h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano luta para entrar no G-4, já os baianos, brigam para sair da zona do rebaixamento.

De olho no G-4

O rubro-negro pernambucano ocupa a 8° colocação com nove pontos e, em caso de vitória, tem chance de entrar no G-4 da competição. O Sport perdeu para o Operário-PR na última rodada, onde perdeu a invencibilidade e deixou o grupo dos quatro melhores. Para o jogo contra o Vitória, o técnico Guto Ferreira não contará com o zagueiro Adryelson, que está com a Seleção Brasileira sub-23, disputando o Torneio de Toulon, na França. Luan ainda se recupera de lesão e continua sem poder jogar. Fora isso, o treinador terá força total.

Provável escalação do Sport: Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Cleberson, Sander; João Igor, Charles, Ezequiel, Sammir, Guilherme; Hernane.

Tentando sair do Z-4

Sem ganhar desde o início de maio, quando venceu o Vila Nova, no Barradão, o Vitória ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas quatro pontos e ainda amarga a pior defesa, com 13 gols sofridos. Para tentar sair da zona da degola, o rubro-negro terá a dura missão de vencer o Sport na Ilha.

Recuperado de lesão muscular, Van é opção para o técnico Osmar Loss. Felipe Garcia, Rodrigo Andrade e Caíque Souza estão fora por lesão.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Van, Zé Ivaldo, Everton Sena, Capa; Léo Gomes, Marciel, Gabriel Bispo; Wesley, Ruan Levin, Anselmo Ramon.