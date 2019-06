Em jogo de muita intensidade, Fluminense e Flamengo empatam sem gols no Maracanã

Neste domingo (09), Fluminense e Flamengo se enfrentaram pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em jogo marcado por muita intensidade e chances de gol, o placar não saiu do zero e ambas as equipes somaram apenas um ponto na tabela. Com o resultado, o Rubro-negro ficou na 5ª colocação, com 14 pontos. O Tricolor, por sua vez, segue em 16º, com 7 pontos somados.

O jogo se iniciou com muita intensidade. Embora o Flamengo tenha optado por uma marcação alta nos primeiros minutos, era o estilo de toque de bola tricolor que prevalecia. Aos 11 minutos Luciano soltou uma bomba de fora da área e obrigou Diego Alves a trabalhar, mandando a bola para escanteio.

Logo após Willian Arão quase marcar contra na tentativa de cortar uma cobrança de escanteio, Gabigol foi lançado pelo próprio Arão, ganhou da defesa, mas finalizou para fora. Minutos depois a grande chance dos rubro-negros no primeiro tempo: Após roubada de bola no campo de ataque, Bruno Henrique encontrou Diego, o camisa 10 invadiu a área e chutou forte, a bola explodiu na trave de Agenor.

Conseguindo aos poucos o domínio do jogo, o Flamengo terminou o primeiro tempo jogando melhor e teve com Gabigol de voleio e Diego furando na tentativa de uma bicicleta as últimas boas chances antes do intervalo.

O segundo tempo começou de maneira quente, e logo no primeiro minuto o Flamengo armou contra-ataque, Everton Ribeiro lançou Bruno Henrique, o camisa 27 bateu cruzado, mas Agenor fez a defesa.

Três minutos depois veio a resposta tricolor, quando Daniel lançou João Pedro nas costas da defesa flamenguista, o garoto bateu na saída de Diego Alves, mas o goleirão do Flamengo evitou o gol do Fluminense.

A partida era de muita intensidade, e o Flamengo chegou outra vez. Dessa vez com Berrío, que recebeu de Everton Ribeiro, bateu cruzado, a bola passou por toda a área tricolor e foi para fora. A resposta do Flu veio com Marcos Paulo, que recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou para mais uma grande defesa de Diego Alves. Vitinho em cobrança de falta e Caio Henrique em bela jogada tiveram duas grandes oportunidades para que o zero saísse do placar para ambos os lados, mas a rede não balançou e o duelo terminou em 0 a 0.

As duas equipes agora se preparam para seus últimos confrontos no Brasileirão antes da parada para Copa América. O Flamengo enfrenta o CSA, em Brasília, quarta-feira (12), às 21h30. Já o Fluminense visita a Chapecoense, na quinta-feira (13), às 20h, horário de Brasília.