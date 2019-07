Alerrandro x Ricardo Oliveira: dúvidas para Rodrigo Santana sobre a titularidade do Atlético-MG

Promessa do clube e grande artilheiro na época das categorias de base, Alerrandro vem ganhando destaque novamente, agora na equipe profissional do Atlético-MG. Tendo como concorrente para a vaga de centroavante o experiente atacante Ricardo Oliveira, o jovem atleticano vem ganhando chances com as seguidas más atuações do veterano da posição.

Com 19 partidas contra 28 de Ricardo Oliveira, o Alerrandro já igualou a marca de gols do camisa 9, o que só aumenta a disputa pela posição. Antes taxado como ‘intocável’, o veterano já começa a perder minutos em campo e o atacante tem aproveitado bem as oportunidades que teve. Na vitória contra o CSA por 4 a 0, o jovem foi titular - já que o companheiro de posição estava machucado- e fez uma excelente partida, apesar de não ter marcado gols.

Jogador Jogos Gols Assistência Ricardo Oliveira 28 13 2 Alerrandro 18 13 1

Antes disso, já tinha marcado o gol que levou o confronto contra o Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana, para os pênaltis. No último jogo antes da pausa para a Copa América, contra o São Paulo, o camisa 44 ganhou, enfim, a posição de titular. E soube aproveitar bem, já que foi o autor do gol atleticano no empate por 1 a 1.

Agora, com a pausa para a Copa América a situação volta a ficar indefinida. Com o confronto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil já batendo na porta, a dor de cabeça ressurge na cabeça de Rodrigo Santana, treinador atleticano. O que seria mais viável, a escalação de Ricardo Oliveira, jogador experiente e acostumado a jogar decisões, ou a vitalidade de um jovem faminto por gols, como Alerrandro? O jovem tem uma pequena vantagem.