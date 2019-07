Marinho herda camisa 11 de Rodrygo no Santos

Rodrygo tem seu herdeiro no Santos. O atacante Marinho é o novo dono da camisa 11 do clube paulista, que antes tinha o jovem atacante, hoje no Real Madrid, como proprietário. Antes, o atual jogador santista usava a 31.

O anúncio foi feito através de um vídeo nas redes sociais do Santos, onde Rodrygo, em pré-temporada com o Real Madrid no Canadá, traz a notícia para Marinho e para a torcida do clube.

"Fala, Marinho e todo torcedor santista. Estou aqui, direto do Canadá, para passar essa notícia para vocês. O Marinho é o novo camisa 11 do Santos. É o número que eu estava usando antes de vir para cá (Real Madrid) e agora passo ela para ele. Desejo muita sorte para você, Marinho, que você faça muitos gols e conquiste tudo que tem de conquistar. Que você seja muito feliz com essa camisa. Marinho, abre o pacote aí.", disse Rodrigo.

Marinho entra em campo com a nova camisa contra o Bahia, neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.