Felipão reconhece erros do Palmeiras e descarta clima ruim: "Não montaremos fantasma"

O Palmeiras se despediu da Copa do Brasil de 2019. Após uma vitória pelo placar mínimo no tempo normal, o Internacional igualou o resultado do jogo de ida e superou o Verdão nos pênaltis. Depois do confronto, Felipão concedeu entrevista coletiva, analisando pontos principais da partida.

“O Internacional jogou bem, fez uma grande partida. Jogou melhor no primeiro tempo. Depois as coisas equilibraram, mas o Internacional já tinha feito o gol. Além da vontade e da qualidade do time do Internacional, nós não encurtamos no meio. O setor de meio estava dando muitas condições para que o Internacional pudesse tocar. No segundo tempo mudou um pouco, ficou meio parelho. Só fomos equilibrar no segundo tempo, com a entrada do Moisés", expressou.

O treinador comentou sobre a manutenção do trabalho que vem sendo feito no clube, descartando a possibilidade de que essa eliminação pode afetar o clima da equipe palmeirense.

"Ninguém morreu. Não tem nada, perdemos uma competição. Outros perdem, outros ganham, alguém ganhará. Não tem de crucificar A ou B, temos de jogar futebol com a mesma qualidade que nós temos. Em determinados momentos alguém pode ser superior. Conversaremos e pronto. Não acontecerá nada com o meu time, jogaremos o futebol que sempre jogamos. Ganharemos alguns jogos, perderemos, quem sabe, algum jogo, mas não montaremos fantasma para o próximo jogo", destacou.

Além disso, Scolari comentou sobre a arbitragem da partida, que, com o uso do VAR, cancelou um pênalti para o Palmeiras e anulou um gol do Colorado.

"O árbitro foi corretíssimo e apitou muito bem. O Inter entrou muito bem, fez um primeiro tempo muito melhor do que o nosso. Duas equipes grandes foram para os pênaltis, e o Inter teve mais qualidade", afirmou.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (20), para enfrentar o Ceará, no Castelão, em compromisso válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.