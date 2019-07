Em clássico de número 421, Internacional enfrenta Grêmio no Beira-Rio

O sábado é de Gre-Nal no Rio Grande do Sul. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Grêmio, às 19h, no estádio Beira-Rio. Na tabela, o Colorado é o quinto colocado, com 16 pontos somados, enquanto o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 14.

Esse é o clássico de número 421 entre as equipes. Na ultima oportunidade em que se encontraram, pela final do Campeonato Gaúcho, o Tricolor levou a melhor, vencendo o duelo nos pênaltis e ficando com a taça da competição regional.

Colorados motivados

O Internacional vem embalado de uma conquista emocionante no meio da semana. A equipe do técnico Odair Hellmann venceu o Palmeiras nos pênaltis, após ter um gol anulado nos minutos finais de jogo, e garantiu vaga para a semifinal da Copa do Brasil.

No Brasileirão, o Colorado vem de derrota fora de casa, diante do Athletico, por 1 a 0. Porém, no Beira-Rio o time tem 100% de aproveitamento na competição.

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Visando o clássico Gre-Nal, Odair comandou um treinamento de portões fechados na última sexta-feira. O técnico faz mistério quanto à equipe que vai a campo. A única certeza é de que Rodrigo Dourado, que não atuou no ultimo jogo, segue sendo desfalque por conta de dores no joelho.

A tendência é de que outros atletas titulares, como D’Alessandro, sejam preservados. O Colorado tem jogo pelas oitavas de final da Libertadores da América no meio da próxima semana.

Experiente, o atacante Rafael Sobis comentou que o duelo é importante para a equipe continuar na parte de cima da tabela.

“É importante para nos mantermos em cima da tabela, voltarmos a vencer no Brasileiro e mantermos essa sequência nossa que está sendo bem bacana”.

Provável escalação: Marcelo Lomba, Bruno, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel, Rithely, Nonato, Lindoso e Patrick, Nico López e Rafael Sobis.

Tricolor vem com sequência positiva

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A situação do lado gremista é semelhante. O time também garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Bahia no meio da semana. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor vem de vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Vasco na ultima rodada.

O técnico Renato Portaluppi também optou por fechar os portões durante os treinamentos. Quando a atividade foi aberta à imprensa, os atletas disputavam o famoso rachão, que não contou com a presença do atacante André e da dupla de zaga Pedro Geromel e Kannemann.

Apesar dos demais titulares terem participado das atividades no CT Luiz Carvalho, a tendência é de que o comandante coloque em campo uma equipe reserva. Assim como o adversário, o Grêmio tem compromisso pela Libertadores no meio da semana.

Após os trabalhos, Rômulo falou sobre a expectativa para a partida. Segundo ele, é preciso estar atentos, já que o Inter joga diante da sua torcida.

“Clássicos são sempre decididos nos detalhes, mas estamos trabalhando. É um jogo em que precisamos estar sempre concentrados, porque eles são fortes, principalmente dentro de casa”.

Provável escalação: Paulo Victor, Léo Moura, Rodriguez, David Braz e Juninho Capixaba, Rômulo, Darlan, Thaciano e Luan, Pepê e Diego Tardelli.