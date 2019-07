Barroca assume responsabilidade pela derrota e diz que Botafogo precisa ‘virar a chave’

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, na manhã deste domingo, no Nilton Santos, o Botafogo chegou a três rodadas consecutivas sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva, o técnico Eduardo Barroca tratou de tirar o peso em cima dos jogadores e assumiu a responsabilidade pelo desempenho ofensivo abaixo do esperado na competição.

"Estamos claramente encontrando dificuldades de fazer essa transição do meio para frente com o controle do jogo. Tivemos nove escanteios, muitas finalizações bloqueadas. Responsabilidade minha como treinador encontrar soluções para isso. Não sou homem de transferir responsabilidade para ninguém. Preciso encontrar a forma de fazer a gente criar mais chances, chutar mais, chegar na área em condições melhores, aproveitar melhor as bolas paradas… Os jogadores estão se dedicando. Preciso encontrar uma forma nos treinamentos, escolhas, substituições, para melhorar isso", afirmou o treinador alvinegro.

Após o apito final, a torcida presente no estádio vaiou a saída de campo do time. Segundo Barroca, em virtude do resultado. Contudo, o treinador disse que vai analisar, junto à comissão técnica, os erros cometidos pelo time, para que não sejam feitas cobranças equivocadas.

"Torcedor vaiou porque esperava uma vitória. Preciso ter clareza no que estabeleci de metas para não errar a mão na hora de cobrar."

"Não quero cobrar equivocadamente. Temos dez jogos nesse segundo ciclo para conseguir uma pontuação adequada e tenho duas fases de Sul-Americana nesse meio. Temos muito a crescer, a responsabilidade é minha e temos trabalhado duro. Tenho muita confiança de que vamos passar por cima dessas dificuldades e prosperar", afirmou Barroca.

O comandante alvinegro falou que a derrota foi uma surpresa, mas era preciso virar a chave agora para o próximo confronto. O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, dentro de sua casa, no duelo de ida pelas oitavas de final da Sul-Americana.

"É uma derrota que não esperávamos, trabalhamos muito forte para vencer. Temos que ter capacidade de virar a chave porque quarta-feira tem outro jogo importante. Tem que tirar essa lição e transferir para o jogo de quarta-feira. Fica o dever de casa para mim de estudar bem este jogo e ver que tipo de problemas tivemos. Precisamos voltar a vencer o mais rápido possível."

Por fim, o treinador falou sobre as poucas chances criadas e analisou a partida realizada pela sua equipe. Barroca reforçou que houve falha na pressão da marcação e classificou a vantagem numérica como fator importante no triunfo do Santos.

"De forma geral, acho que a pressão não andou bem hoje. Precisávamos pressionar para criar incômodo maior ao Santos. No primeiro tempo já não foi adequada. Cobrei forte isso. No segundo tempo, mesmo com um homem a menos, o Santos jogou com conforto. O benefício de ter um homem a mais é usar a bola para explorar isso. E nesse período tivemos pouco a bola, acabamos não conseguindo tirar proveito."

O Botafogo está em sétimo colocado, com 16 pontos, mas ainda pode perder posições para Goiás ou São Paulo, que se enfrentam amanhã, no Morumbi, para encerrar a 11º rodada.