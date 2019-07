Gabigol marca, e Flamengo arranca empate contra o Corinthians em Itaquera

No bairro pauistano de Itaquera, o Corinthians recebeu o Flamengo neste domingo (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Num jogo muito disputado, onde as defesas na maioria das vezes obtiveram vantagem, os gols só saíram no segundo tempo com Clayson e Gabigol, e o empate de 1 a 1 foi o resultado.

Dentro das suas características com Jorge Jesus, o Flamengo subiu a marcação nos primeiros minutos, o que também foi feito pela equipe de Fábio Carille e deixou o início de partida movimentado.

Sem gols

Logo no primeiro minuto Diego soltou uma bomba e exigiu uma grande defesa de Cássio. A resposta corintiana veio nove minutos depois, em chute de Pedrinho, que Diego Alves defendeu de forma segura.

Era um duelo muito tático, mesmo tomando mais a iniciativa e tendo maior posse de bola, o Flamengo não conseguia êxito diante do bom posicionamento defensivo do Corinthians. Os donos da casa, por sua vez, aguardavam os espaços para saírem para o ataque, mas também esbarravam numa boa atuação da defesa adversária e o primeiro tempo terminou sem gols.

Dois gols após o intervalo

O segundo tempo também começou muito acirrado, muita vontade e aplicação, porém, com pouca inspiração de ambos os lados.

Aos 12' minutos, contra-ataque corintiano e Berrío derrubou Vagner Love dentro da área, pênalti assinalado por Vuaden, cobrado e convertido por Clayson, que deslocou Diego Alves, 1 a 0.

O Flamengo se lançava ao ataque em busca do empate, mas só levava algum perigo nas bolas paradas. O Corinthians muito bem posicionado, mantinha a postura de esperar o espaços e assim matar a partida.

Aos 39 minutos, a tal da bola parada: Renê cobra escanteio, Rodrigo Caio ganha no alto, mas Cássio faz grande defesa, no rebote Gabigol empurra para o fundo das redes. A arbitragem até assinalou impedimento, mas após seis minutos no VAR, o oitavo gol de Gabriel no Campeonato Brasileiro foi validado, 1 a 1.

Ainda houve tempo para Berrío ser expulso após receber o segundo amarelo. Vagner Love e Everaldo ainda tentaram fazer prevalecer a vantagem numérica, mas não tiveram sucesso e o resultado foi mesmo o empate.

Próximos compromissos

Na oitava colocação, com 16 pontos, o Corinthians recebe no meio de semana o Montevideo Wanderers, quinta-feira (25), pela Sul-Americana. O Flamengo vai ao Equador enfrentar o Emelec, pela Libertadores, na quarta-feira (24). Pelo Campeonato Brasileiro as duas equipes voltam a atuar no próximo domingo (28). O Corinthians visita o Fortaleza e o Flamengo faz o clássico carioca diante do Botafogo.