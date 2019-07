Betão revela pressão por primeira vitória no Brasileirão: "É constrangedor para nós"

O Avaí empatou em 0 a 0 com o Goiás, na noite do último domingo (21), na Ressacada, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O resultado fez a equipe comandada por Alberto Valentim chegar à marca de 11 jogos sem vitórias no campeonato, deixando a equipe na última colocação isolada. Quem se pronunciou sobre a péssima fase foi o experiente zagueiro Betão.



"Faltam até palavras. É constrangedor para nós. A gente está vendo o protesto da torcida, acho que é natural, porque a vitória não vem. Nós estamos inconformados. A impressão que passa é que nós não estamos nem aí, que está todo mundo preocupado e a gente não. Mas não, a gente está querendo, está buscando”, disse.



O rebaixamento já se desenha para a equipe catarinense, que está a cinco pontos do primeiro clube fora do Z4, o Cruzeiro, e em caso de vitória da Chapecoense na noite desta segunda-feira (22), contra o São Paulo, a diferença sobe para seis pontos.



“A gente erra também, mas vamos buscar a todo momento nossa primeira vitória. A gente tem se cobrado no vestiário, acho que não precisamos falar publicamente o que a gente faz lá dentro, mas vamos buscar de qualquer jeito nossa primeira vitória”, afirmou Betão.



O próximo desafio do Avaí é contra o Santos, fora de casa, no próximo domingo (28), às 16h.