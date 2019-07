Jesus condena protesto e fala sobre desfalques do Flamengo: "Encontrar soluções"

No duelo dos clubes com as maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1, na Arena Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Rubro-Negro diminuiu a diferença para Palmeiras e Santos, que dividem a liderança, para 5 pontos. O técnico Jorge Jesus elogiou a partida e destacou a justiça no placar:

"Foi um grande jogos, duas grandes equipes, bem organizadas na defesa. Difícil para ter oportunidades de gol. Gostei do ponto de vista técnico e tático dos dois times. O resultado foi justo. Merecemos fazer o gol depois de todos os riscos que corremos nos últimos minutos", e completou sobre a atuação do VAR, que demorou mais de cinco minutos para validar o gol de empate: "Sabem quem é o mentor do VAR? Portugal. Sou apologista do VAR, que nos traz mais justiça. Mas temos que fazer ajustes. Os protocolos têm que ser alterados. O VAR só deve atuar na penúltima e última ações, não em 30 segundos antes do lance. Todas as outras que o árbitro não viu, não viu. É minha opinião".

Antes do embarque para São Paulo, torcedores foram até o aeroporto protestar e cobrar os jogadores após a eliminação da Copa do Brasil. Um dos mais cobrados foi o meia Diego, que perdeu o primeiro pênalti na disputa contra o Athletico-PR. Incomodado com o ocorrido, o português condenou a atitude dos torcedores e elogiou a atuação do camisa 10 na partida:

"Achei tudo estranho o que aconteceu, não havia justificativa. Fomos eliminados nos pênaltis. A torcida sofreu sentimentalmente... Mas passou. O Diego mostrou o quanto é bom jogador, o grande capitão que é. No jogo (contra o Athletico-PR), tinha sido o melhor. Eu não fui dar satisfação aos torcedores, só pedi que respeitassem. Para gostar do clube, tem que gostar dos jogadores. Não há time sem jogador. Não sei se é muito comum no Brasil. No campo xinguem, fora do palco acabou. Eu já estava dentro do aeroporto. Desci do ônibus e nem percebi. Vi gritando "Flamengo", mas achei que iam apoiar. Me disseram que os jogadores não queriam descer, aí que fui lá falar. Disse aos torcedores que isso não é ser apaixonado pelo clube. Qualquer grande jogador pode falhar nos pênaltis".

A partida em Itaquera marcou a estreia de Gerson com a camisa rubro-negra. Após dois meses sem entrar em campo, o camisa 15 teve uma boa atuação, especialmente auxiliando na marcação, quando Fagner ia ao ataque. O treinador encheu o jovem jogador de elogios:

"Na Fiorentina, o Gerson jogou de primeiro, segundo, mais avançado... Fez quatro posições. Assisti a vários jogos. Ele aprendeu muito taticamente na Itália, lá é muito evoluído neste aspecto. Hoje, parecia que já estava conosco desde que eu cheguei, há um mês. É isso que eu procuro, é importante ter atletas que façam mais posições. O Gerson é um deles".

Para a partida contra o Emelec, nessa quarta-feira (24) às 21h30, em Guayaquil, o Rubro-Negro não terá Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho (que passará por uma artroscopia), lesionados. Jorge Jesus lamentou as ausências nesse período da temporada, mas destacou que ele foi contratado para resolver esses problemas:

"Estamos com alguns jogadores em dificuldades. O Bruno Henrique não entrou 100%; Everton (Ribeiro) está com um trauma no pé; o Rafinha está muito tempo parado, estava com fadiga muscular; hoje foi o joelho do Vitinho... Fui contratado para encontrar soluções. O que interessa é o Flamengo, é jogar jogo a jogo. Já recuperamos três pontos (em relação ao líder Palmeiras). Eram oito quando cheguei, e agora está em cinco".