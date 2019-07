G-4 e Z-4 em jogo: Londrina e Vitória se enfrentam no Estádio do Café

Tem jogo no Estádio do Café às 21h30 desta terça-feira (23)! Londrina e Vitória medem forças pela 11ª rodada da Série B. Em posições opostas na tabela, os paranaenses querem os três pontos para chegarem ao G-4, já os baianos precisam do triunfo para continuarem na briga contra o descenso.

Mais três pontos para para o LEC significa a chegada aos 20 pontos, igualando a pontuação do líder Bragantino, que recebe e Ponte Preta. Para o ECV, dono de sete pontos, sair vitorioso do confronto é sinal de evolução e aproximação aos 11 pontos do Vila Nova, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento e que visita o Coritiba.

Ele está de volta

Numa sequência de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), os alvicelestes têm o fator casa nesta rodada para quebrar o mau momento. Para isso, a grande novidade é o retorno de Dagoberto. Atacante experiente, "Dagol" entra no lugar de Paulinho Moccelin, deixando Safira, artilheiro do time no campeonato com quatro gols, no time titular. Suspenso, o lateral-esquerdo Breno não joga e o treinador Alemão improvisará Matheus Bertotto na posição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LONDRINA: Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Augusto e Matheus Bertotto; Germano, Anderson Leite e Higor Leite; Safira, Anderson Oliveira e Dagoberto. TEC: Alemão.

Com as esperanças renovadas após a segunda vitória no campeonato diante do Criciúma na rodada passada, o Vitória vai motivado ao Paraná. Seguindo a lógica do "time que vence não se mexe", o treinador Osmar Loss não deve promover mudanças em relação ao time titular que bateu o Criciúma. Assim, o contratado Lucas Cândido segue no banco de reservas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Martín rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Léo Gomes, Baraka, Felipe Gedoz e Ruy; Wesley e Anselmo Ramon. TEC: Osmar Loss.

Arbitragem no Café

Totalmente goiana, a equipe do apito é composta pelo árbitro principal Jefferson Ferreira e os assistentes Edson Antonio de Sousa e Hugo Savio Xavier Correa.