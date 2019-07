Guerrero marca no fim, Internacional vence Nacional e leva vantagem nas oitavas

O Internacional conquistou importante vantagem nas oitavas de final da Libertadores da América. Diante do Nacional, no Uruguai, a equipe colorada marcou com Paolo Guerrero já nos minutos finais e venceu a partida pelo placar de 1 a 0.

Na primeira etapa o clube gaúcho iniciou buscando o jogo, criando jogadas de ataque. Logo aos oito minutos, Patrick arriscou da meia lua, mandando a bola por cima do gol de Rochet. Aos 18', D’Alessandro cruzou na área e a defesa afastou o perigo. Na sequência, Nico López aproveitou a sobra e finalizou, mas Corujo, em cima da linha, evitou o que seria gol colorado.

O Nacional também assustou no primeiro tempo. Aos 23', Uendel cortou cruzamento na área, no rebote, Bergessio bateu cruzado, mandando na trave. Aos 26', Zunino aproveitou erro da defesa colorada e finalizou, mas Lomba fez a defesa com o pé. Aos 28, novamente Bergessio arriscou, dessa vez por cobertura, levando perigo à defesa colorada.

No segundo tempo, as equipes iniciaram fazendo bastante faltas, criando pouco. Aos 19', Cuesta se chocou com o zagueiro do time uruguaio na entrada da área, o árbitro ouviu orientação do VAR e mandou o jogo seguir.

No decorrer do jogo, o Nacional trocou passes no campo de ataque, mas não levou perigo à defesa do Internacional. O Colorado, por sua vez, quando em posse da bola, trocava passes no campo de defesa, com dificuldades para avançar. Em uma das poucas finalizações, aos 33', Rafael Sobis arriscou de longe, mandando por cima do gol.

Quando tudo se encaminhava para o 0 a 0, Paolo Guerrero deu a vitória para o Inter. Wellington Silva fez jogada individual, entrou na área e tocou para o peruano mandar para a rede, colocando o time gaúcho em vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (31). As equipes entram em campo às 19h15, no estádio Beira-Rio.