Imperatriz-MA derrota Botafogo-PB de virada, volta ao G-4 e complica time paraibano na Série C

O Imperatriz-MA venceu o Botafogo-PB no estádio Frei Epifânio, de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (25), em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Clayton abriu o placar para o time visitante. Na etapa final, Leandro Mineiro e Matheus Lima deram a vitória de virada ao Cavalo de Aço.

Com a vitória, o time maranhense, momentaneamente, ocupa a última vaga no G-4 do Grupo A devido ao saldo de gols. Para permanecer na zona de classificação para o mata-mata, o Imperatriz-MA tem que torcer para uma derrota do Náutico, que enfrenta o Confiança amanhã. Cavalo de Aço e Timbu somam 21 pontos. Na próxima sexta-feira (2), às 20h, a equipe colorada enfrenta o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife.

Enquanto isso, o Botafogo-PB vê sua situação ficar ainda mais complicada na Série C. O resultado desta noite pode deixar o time paraibano ainda mais distante do G-4. Neste momento, o Belo continua na 6ª colocação, com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado pela Cobra Coral, que enfrenta o ABC. O próximo desafio do Belo será apenas no outro domingo (4), às 18h (de Brasília), contra o Confiança, no Almeidão.

Bela superioridade

A equipe visitante não se intimidou com o Imperatriz-MA e foi em busca do resultado. No entanto, foi o Cavalo de Aço que assustou primeiro. Manoel aproveitou o cruzamento de Jonas, mas errou a finalização. O Belo respondeu com Marcos Aurélio, só que o meio-campista também pecou no chute.

Apresentando um maior volume de jogo, o Belo fez o gol. Dico cruzou para a grande área, a defesa do Imperatriz-MA falhou e Clayton aproveitou para concluir, abrindo o placar para o time paraibano.

Na reta final da primeira etapa, o Imperatriz-MA tentou pressionar o Botafogo-PB. Entretanto, o time maranhense só conseguiu assustar através de bolas paradas e não obteve nenhuma chance clara para empatar o confronto.

Mudança de rumo

O panorama da partida foi totalmente alterado no segundo tempo. O Imperatriz-MA voltou disposto a correr atrás do prejuízo. Gabriel Caju assustou, mas o lance capital foi a falta cometida por Enercino em Lucas Campos, que gerou a expulsão do jogador do Botafogo-PB.

Aproveitando-se da vantagem numérica, o Cavalo de Aço conseguiu chegar ao empate. Lucas Campos efetuou um bom cruzamento para a grande área, Manoel ajeitou e Leandro Mineiro empurrou para as redes.

Depois de uma intensa pressão, o time da casa marcou o gol da vitória. Rayllan cobrou escanteio e Matheus Lima apareceu para concluir. A virada gerou uma explosão de alegria na torcida colorada, que marcou presença no Frei Epifânio para prestigiar mais uma vitória do Cavalo de Aço na Série C.