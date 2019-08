Avaí encara pressionado Botafogo ainda atrás de primeira vitória no Brasileiro

Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h (horário de Brasília)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h (horário de Brasília)

Com apenas um ponto conquistado após a Copa América, Avaí e Botafogo entram em campo pressionados em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. A situação do Leão é bem mais complicada, já que o time ainda não venceu na competição, mas o Fogão vem de quatro derrotas consecutivas, incluindo duas para o Atlético-MG que decretaram a eliminação na Sul-Americana. A partida na Ressacada, em Florianópolis, começa às 16h neste domingo (4).

As equipes já se enfrentaram 12 vezes na história, com quatro vitórias do Botafogo, duas do Avaí e seis empates. O último deles foi em Florianópolis pelo Brasileiro 2017 e terminou em 1 a 1. Marquinhos, de pênalti, marcou para o Leão, mas Marcos Vinícius, aos 50 do segundo tempo, empatou para o Alvinegro.

A arbitragem será toda de São Paulo: Vinicius Furlan é o árbitro principal e será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. A equipe do VAR será de Minas Gerais, formada por Igor Junio Benevenuto, Wanderson Alves de Sousa e Felipe Alan Costa de Oliveira.

Avaí busca apoio da torcida para quebrar jejum

O retorno do Avaí à Série A está sendo mais difícil do que se esperava. O Leão não vence a 15 jogos na temporada, incluindo os 12 jogos do Campeonato Brasileiro. No último domingo (28), apesar da boa atuação, o time acabou derrotado pelo líder Santos por 3 a 1, e permaneceu na última colocação, com apenas cinco pontos.

O técnico Alberto Valentim destacou o provável ambiente favorável que o Avaí deve encontrar para a partida contra o Botafogo como uma injeção de confiança nos seus jogadores.

"O que tenho até de motivacional para passar é o que os jogadores vêm trabalhando. Necessitamos da vitória, teremos o torcedor, um horário bom para o jogo, esperamos a torcida. Vamos muito forte para vencer esse jogo em casa, independente se estamos com muitos jogos sem vencer em casa. Vamos para buscar os três pontos, que é o que nos interessa", reiterou.

Valentim comandou último treino do Avaí neste sábado (3), com a presença da torcida na Ressacada (Foto: André P. Ribeiro/Avaí FC)

Em relação a partida contra o Santos, o Avaí provavelmente deve manter o mesmo time titular. Isso significa que o goleiro Vladimir, que não enfrentou o Peixe por questões contratuais, pode ir para o banco, com a manutenção de Lucas Frigeri. Outra dúvida é a presença de Igor, que foi poupado de alguns treinamentos por problemas musculares, e pode ser substituído por Paulinho.

Botafogo quer deixar eliminação para trás e passar por 'turbulência'

Após um bom começo de Brasileiro, o Botafogo vem encarando uma fase mais complicada. A equipe não vence desde 09/06 e soma cinco derrotas e um empate desde então. Na última quarta-feira (31), o Fogão perdeu fora de casa para o Atlético-MG por 2 a 0, foi eliminado na Copa Sul-Americana, e, no dia seguinte, os muros do Nilton Santos amanheceram pichados. No Brasileiro, o time ocupa o 11º lugar, com 16 pontos.

O meio-campista Cícero lamentou a queda de desempenho do time nas últimas rodadas, mas já esperava uma dificuldade pela dificuldade dos adversários enfrentados, e acredita que o clube vai conseguir ultrapassar a fase ruim.

"Esse momento que estamos vivendo, eu até particularmente sabia o que as coisas poderiam acontecer ou não. Sabíamos que teríamos uma sequência muito pesada. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e os dois da Sul-Americana. Nossa equipe começou o campeonato ganhando forma. Todas as equipes têm turbulência", disse.

O pressionado técnico Eduardo Barroca terá um desfalque importante: o zagueiro Carli, com dores na coxa direita, ficou de fora da viagem à Florianópolis. Assim, Marcelo deve ser promovido para o time titular. A novidade fica por conta do atacante Rhuan, 19 anos, que foi relacionado pela primeira vez para uma partida pelo time profissional.