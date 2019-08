Satisfeito com atuação do Galo, Rodrigo Santana considera derrota para Athletico injusta

O Athletico foi responsável em colocar fim na invencibilidade de oito jogos que tinha o Atlético-MG, na noite deste sábado (17). A derrota, por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi tida como injusta e não ilustrou o que foi o jogo em termos de oportunidades. É assim que pensa o técnico Rodrigo Santana, convencido de uma atuação que não teria sido, em seu ponto de vista, compatível com o placar.

"A gente não mereceu a derrota. Foi um jogo franco, onde as duas equipes atacaram bastante. A gente em momento nenhum se acovardou na partida. O elenco se entregou muito (muita garra e disposição)".

O técnico chamou atenção para o campo da Arena da Baixada, e explicadas das dificuldades impostas pelo gramado sintético do estádio. “Muito difícil pegar o time da bola, ela fica muito veloz. Acredito que a gente fez um bom jogo, acho que a gente pecou foi nas finalizações. Acredito que as duas equipes tiveram chances, mas as mais claras e reais foram do nosso lado. No mínimo, acredito que um empate aqui seria mais justo", analisou o treinador.

Questionado sobre o rendimento abaixo de Papagaio, que perdeu as oportunidades mais claras do lado mineiro, ele justificou os problemas pela juventude do atleta e falta ritmo como fatores para tal desenvolvimento.

"O Papagaio sente a falta de ritmo. Ele conseguiu segurar algumas bolas, participar de alguma fase ofensiva. No momento das finalizações, faltou um pouquinho, mas é um jovem que vai crescer bastante”

O Atletico-MG não terá muito tempo para descansar, já que, terça-feira (20), tem compromisso contra o La Equidad, da Colômbia, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, no Independência, ás 21h30.