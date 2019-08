Grêmio recebe Palmeiras agora pelas quartas de Copa Libertadores

No segundo jogo da sequência de três em pouco mais de uma semana, Grêmio e Palmeiras se enfrentam pela ida das oitavas de final da Libertadores 2019. O jogo será disputado na Arena do Grêmio, às 21h30 desta terça-feira (20). A expectativa de casa cheia é alta, com cerca de 46 mil ingressos colocados para comercialização e poucos ingressos ainda à venda.

No último sábado os imes se enfrentaram com suas formações alternativas, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado em 1 a 1. O gol do Palmeiras foi marcado por Dudu e o do Grêmio por David Braz.

Em um retrospecto geral, o Palmeiras fica na frente no confronto: 40 vitórias alviverdes, 19 vitórias tricolores e 35 empates. Na Arena do Grêmio são seis jogos, com duas vitórias para o Grêmio, dois empates e duas vitórias do Palmeiras.

A arbitragem da partida será de Patricio Loustau, auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfa, com Mauro Vigliano no VAR. Todos os juízes citados vêm da Argentina.

Aproveitar o fator casa

Dentro de casa nesta Libertadores, o Grêmio já disputou quatro partidas, vencendo três e sendo derrotado em uma. A derrota foi na primeira rodada da fase de grupos, para o Libertad, por 1 a 0. Após isso, apenas vitórias em casa na competição.

André, atacante da equipe, ressaltou a importância de seu time não ser vazado na partida: “Um bom resultado seria não tomar gol. Claro que a gente tem que fazer gol, mas o mais importante neste jogo vai ser não tomar, tem o gol qualificado, é diferente da Copa do Brasil. Temos que prestar muita atenção, se não tomarmos gol e ganhar de 1 a 0 é um grande resultado”.

A provável escalação do Grêmio é: Paulo Victor; Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortéz; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Alisson; Everton e André.

Defesa sólida

O objetivo do Grêmio, como disse André, é não levar gols. O do Palmeiras também. Nesta Libertadores foram apenas três gols sofridos em oito jogos. Um na derrota para o San Lorenzo e dois para o Godoy Cruz, no empate pelas oitavas de final. Ambos resultados aconteceram em jogos fora de casa.

Fora de casa o Palmeiras sempre conseguiu bons resultados na Libertadores. São 35 vitórias como visitante fora de casa, o que credencia o Palmeiras como o maior vencedor fora de casa do Brasil, seguido pelo Cruzeiro, que soma 34 vitórias.

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Luiz Adriano e Willian (Zé Rafael).