Coritiba vence Oeste e chega à terceira vitória seguida na Série B 

Oeste e Coritiba se enfrentaram nesta segunda-feira (19), na Arena Barueri, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols só apareceram no segundo tempo e os visitantes saíram com a vitória por 2 a 0.

As duas equipes se encontram em situações bem distintas na tabela de classificação. Os donos da casa precisavam da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes iam em busca dos três pontos para tentar assumir a liderança do campeonato.

Porém, o Bragantino também venceu seu confronto com o Criciúma por 2 a 0. Com isso, o Coritiba segue na segunda colocação. Já o Oeste depende de outros resultados para não terminar a rodada no Z-4.

Equipes longe de abrir o placar no primeiro tempo

A partida começou com ambas as equipes marcando forte e mostrando muita disposição. E apesar de os dois treinadores terem prometido um jogo ofensivo, isso não foi observado dentro das quatro linhas. Os lances de ataque deram lugar a muitos passes errados e pouquíssimas chances de gol foram criadas.

O Oeste concentrou suas jogadas com o experiente lateral Cicinho e com Matheus Oliveira. Já o Coritiba tentou boa parte de seus ataques com Rafinha, que teve bastante liberdade para se movimentar, e com o lateral esquerdo William Matheus. Os dois jogadores tentaram buscar o centroavante Rodrigão, artilheiro da competição, mas sem sucesso.

O lance de mais perigo da primeira etapa foi criado pelos visitantes, aos 26 minutos. Após troca de passes, Thiago Lopes arriscou chute de fora da área e obrigou o goleiro Luís Carlos a fazer boa defesa. No rebote, a bola sobrou para Rafinha na esquerda. O meia cruzou para a área e Rodrigão cabeceou para fora.

O jogo seguiu equilibrado e com erros das duas equipes, o que fez com que o placar não saísse do 0x0.

As chances de gol aparecem e o artilheiro decide

As duas equipes voltaram do vestiário atacando mais e buscando tirar o zero do placar. Aos dez minutos Matheus Oliveira recebeu passe na entrada da área, limpou o marcador e bateu forte. O chute acabou saindo no meio do gol e Muralha fez a defesa.

Sete minutos mais tarde o artilheiro da Série B apareceu. Após jogada pela esquerda, William Matheus cruzou na cabeça de Rodrigão, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. 1x0 Coritiba. Com isso, o centroavante chegou a dez gols na competição, se isolando ainda mais na artilharia.

Depois de sofrer o gol os donos da casa acordaram. Aos 27 minutos Mazinho fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. A bola explodiu na trave assustando o goleiro do Coxa. Os visitantes mal tiveram tempo de se recuperar e quase sofreram o gol de empate de novo. Airton Moisés bateu forte e obrigou Muralha a fazer uma bela defesa para salvar o Coritiba.

O Oeste estava cada vez mais perto do gol de empate, mas apesar da pressão viu o time visitante ampliar o placar. Aos 36 minutos Robson tocou para Giovanni que fez um corta luz e deixou a bola passar para Juan Alano. O meia recebeu na entrada da área e bateu bonito, no ângulo, sem chances para o goleiro Luís Carlos, dando números finais à partida. Oeste 0x2 Coritiba.

Próximos compromissos:

Na próxima quinta-feira (22) , o Coritiba enfrenta o Bragantino, fora de casa, em partida válida pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista está com 34 pontos, 2 a mais que o Coxa.

O Oeste, por outro lado, joga novamente em casa, na Arena Barueri, no próximo sábado (24) contra a equipe do Vila Nova. As duas equipes precisam da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.