Almirante Barroso foca na final do Catarinense e atacante  avisa : "Vamos lutar até o fim"

Almirante Barroso e Concórdia ficaram no 1 a 1 na primeira partida da final da Série B do Campeonato Catarinense. As duas equipes já estão com o acesso garantido a Série A porém voltam a se enfrentar em partida decisiva para decidir quem será o campeão.

Na última partida da fase de grupos as equipes também haviam se enfrentado e graças a vitória do Concórdia a equipe se classificou a final com a melhor campanha e leva a vantagem do empate para se sagrar campeão na próxima partida.

- Sabemos da vantagem da equipe deles por ter feito a melhor campanha, mas isso não nos abala, vamos entrar pra vencer assim como faríamos caso a vantagem fosse nossa, e lutar até o fim pra levar o título pra casa. - revelou o atacante do Almirante Barroso, William Samurai.

"A ansiedade pra grande final é enorme, mas estamos trabalhando duro para ser recompensados. A equipe merece por todo o esforço durante a temporada e a estamos motivados para dar essa alegria pra nossas famílias e torcida". - completou o jogador.

A decisão entre as equipes acontece nesse domingo às 15h, no estádio Domingo Machado de Lima em Concórdia.