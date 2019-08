Orejuela é convocado pela Colômbia e desfalca Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil

Mesmo após um pedido aberto feito pela diretoria do Cruzeiro à Federação Colombiana de Futebol, o lateral-direito Orejuela está mantido nos planos do técnico Carlos Queiroz para os amistosos da seleção da Colômbia no mês de setembro e será desfalque contra dois adversários celestes do sul do país.

O primeiro e mais importante duelo será contra o Internacional, em confronto de volta válido pela semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, no início de agosto, a Raposa acabou derrotada pelos colorados por 1 a 0 jogando no Mineirão. A decisão será realizada no dia 4 de setembro, na capital gaúcha. O segundo do qual Orejuela ficará de fora será contra o Grêmio, em Belo Horizonte, no dia 8.

A Seleção Colombiana fará dois amistosos nos Estados Unidos. Dia 6 de setembro encara o Brasil e, no dia 10, a seleção da Venezuela. O lateral de 24 deve se apresentar à sua seleção no dia 2.

Para o próximo jogo do Cruzeiro, neste domingo (1º) - contra o Vasco, no Mineirão - Orejuela não deve ser problema e tem tudo para ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para a 17ª rodada do Brasileirão.