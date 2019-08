A Série C chega ao seu principal momento decisivo. Trata-se do mata-mata que definirá as quatro equipes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Clubes tradicionais buscam o retorno, enquanto algumas surpresas querem conquistar os seus espaços nacionalmente.

Náutico, Sampaio Corrêa, Imperatriz-MA e Confiança avançaram às quartas de finais pelo Grupo A. Na outra chave, Ypiranga-RS, Juventude, São José-RS e Paysandu garantiram as vagas para ter a chance de buscar o acesso.

A partir de agora, a VAVEL Brasil traz a primeira parte de todos os detalhes dos confrontos. As partidas ocorrem nos próximos sábados, domingos e segundas-feiras, devido às exigências da empresa detentora dos direitos de transmissões da competição.

Ypiranga-RS x Confiança

Disputando a Série C pelo quarto ano seguido, o Ypiranga-RS chega ao mata-mata pela primeira vez. O Canarinho ficou com a liderança do Grupo B e terá o Confiança como adversário. O Dragão, por sua vez, participa da competição há cinco temporadas, sendo eliminado nas quartas de final em duas oportunidades.

Gaúchos e sergipanos começam a decidir quem vai para a segunda divisão neste sábado (31), às 17h, no estádio Batistão, em Aracaju. Na semana seguinte, o confronto será em Erechim, no Colosso da Lagoa.

Visitante indigesto

Apesar da brilhante classificação para a segunda fase, o Ypiranga-RS viveu diversos períodos de oscilação durante a Série C. Isso porque a equipe de Erechim não conseguiu manter uma regularidade em seu desempenho. Fora de casa, o Canarinho foi bem, mas deixou a desejar jogando em seus domínios.

Diferentemente de diversas equipes, o Ypiranga-RS não investiu muito em seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a equipe conta com jogadores conhecidos, tais como o zagueiro Saimon, o volante Reinaldo Dutra e o atacante Marco Antônio, além de ter Fabiano Daitx como técnico.

Foto: Divulgação/Ypiranga-RS

A equipe gaúcha fechou a primeira fase com o retrospecto de 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Na última rodada, o Canarinho derrotou o Juventude por 1 a 0, numa partida cheia de polêmicas. Durante a semana passada, uma foto com os presidentes das equipes abraçados foi divulgada, dando a entender que o Papo facilitaria a partida para o Ypiranga-RS.

Virando a página

Sem vencer há cinco jogos, o Confiança precisou de uma combinação de resultados para conseguir a classificação para as quartas de final. A partir de agora, o Dragão vai lutar para espantar o fantasma da eliminação que já assombrou a equipe sergipana por duas vezes.

Para isso, a equipe do técnico Daniel Paulista terá que superar o líder do Grupo B. O Dragão pretende abrir uma boa vantagem diante do seu torcedor para ter uma situação tranquila no jogo decisivo, além de aproveitar o mau desempenho do Ypiranga-RS jogando em Erechim.

Foto: Divulgação/Confiança

Na última rodada, o Confiança chegou a estar perdendo para o Ferroviário por 2 a 0, mas buscou o empate na etapa final. Como Santa Cruz e Botafogo-PB não venceram seus jogos, o Dragão avançou e vai buscar o tão sonhado acesso à Série B.

Sampaio Corrêa x São José-RS

Rebaixado à terceira divisão na última temporada, o Sampaio Corrêa busca o retorno para a Série B diante do São José-RS, recém-prmovido na Terceirona. As duas equipes fazem um dos dois confrontos entre maranhenses e gaúchos pelas quartas de finais.

Bolívia Querida e Zequinha também vão a campo no sábado, às 19h15. A primeira partida acontece no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. Na próxima semana, o estádio Castelão será o palco do jogo decisivo.

Volta por cima

Mesmo com a queda de rendimento na etapa final, o Sampaio Corrêa passou o maior tempo da primeira fase dentro do G-4, chegando a liderar o Grupo A por cinco rodadas. Com a derrota para o Imperatriz-MA, a Bolívia Querida ficou com a segunda colocação da chave.

A equipe maranhense conseguiu superar o mau desempenho do início da temporada. Para isso, a diretoria apostou em João Brigatti no comando do time. O treinador assumiu a vaga de Julinho Camargo, resgatou a autoestima do elenco e garantiu, de forma antecipada, a classificação para o mata-mata.

Foto: Divulgação/Sampaio Corrêa

Além da troca de técnico, o Sampaio reforçou a equipe durante a Série C. Entre as contratações, o meio-campista Rodrigo Andrade, ex-Fortaleza, e o atacante Roney, ex-River-PI, assumiram a titularidade e foram fundamentais para a reação da Bolívia na competição.

"Chegou chegando"

Em sua primeira temporada na Série C do Campeonato Brasileiro após o acesso, o São José-RS chega às quartas de final. A equipe emplacou uma série de dez partidas sem derrotas na primeira fase. Essa sequência foi o diferencial para o Zequinha obter a classificação.

Jogando dentro de seus domínios, o São José-RS está invicto. Em contrapartida, o time gaúcho ainda não venceu nenhuma partida fora de casa na competição. Como terá que decidir o acesso em São Luís, o técnico Rafael Jacques espera obter uma boa vantagem no confronto de ida e repetir o desempenho da primeira fase, onde o Zequinha conseguiu sete empates longe de Porto Alegre.

Foto: Divulgação/São José-RS

Apresentando uma boa estrutura tática, o São José-RS vem forte para as quartas de finais. O goleiro Fábio, o meia Rafael Carrilho e os atacantes Matheusinho, Cláudio Maradona e Luiz Eduardo foram os principais destaques da equipe que garantiu a vaga ocupando o 3º lugar do Grupo B.