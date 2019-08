Nenê analisa decisão contra o Corinthians: “Será definido no detalhe”

O meia Nenê concedeu entrevista nesta quarta-feira (28). A coletiva ocorreu após o último treino que antecede a partida de volta contra o Corinthians, pelas quartas de final Copa da Sul-Americana. A expectativa é de Maracanã lotado para a decisão. O jogador destacou a importância do torcedor.

“A nossa torcida é muito importante, é bem legal o estádio estar lotado. Temos a vantagem de jogar em casa, mas vai ser um jogo muito equilibrado. É o tipo de jogo que eles gostam. Vamos fazer o nosso jogo, buscar o gol a todo momento, e ter cuidado com o contra-ataque, que é o forte do time deles. Temos que neutralizar essa parte. O mais importante vai ser o foco. Esse tipo de jogo é definido no detalhe” disse.

Esta será a primeira partida sob o comando de Oswaldo de Oliveira, após seu retorno ao Tricolor. O treinador chega para assumir o cargo de Fernando Diniz, demitido após a sequência de resultados ruins no Fluminense. Nenê falou sobre a preparação para a partida.

“A semana foi bastante intensa. Vimos muitos vídeos. Ele frisou bastante em relação ao setor defensivo, para estarmos preparados. Na frente o time está indo bem. Ele conversa bastante, tenta criar algumas coisas além do que a gente já estava trabalhando. A gente vai ver o dedo dele no jogo de amanhã”.

Ainda sobre o novo treinador, o meia revelou como foram os primeiros dias de Oswaldo de Oliveira no Fluminense. Segundo ele, o foco tem sido a defesa, mas sem esquecer os ensinamentos deixados por seu antecessor no cargo.

“É pouco tempo, mas ele demonstrou a vontade que ele está de ajudar o nosso time. Ele disse para continuarmos com as coisas boas que estávamos fazendo com o Diniz, nossa parte com a bola, ofensivamente. E ele está complementando com a filosofia dele, principalmente com estar mais protegido defensivamente. Isso está sendo o principal nesses dias”.

Quando perguntado sobre a importância da competição internacional, Nenê a definiu como crucial. Como o clube ainda não possui esse título, a conquista colocaria o elenco atual na história do Tricolor.

“É crucial para o clube. Não só para o clube como para nós, que sofremos um pouco no Brasileiro. Temos que aproveitar e dar a vida. São mais quatro jogos para conquistar um título que o clube nunca conquistou. Além da vaga direta na Libertadores. É um foco a mais para todo mundo trabalhar. Conquistar essa Copa é uma oportunidade única. Para todo mundo e para nós, jogadores, que queremos colocar nosso nome na história do clube”.

Na partida de ida contra o Corinthians, na última quinta-feira, ele e Ganso começaram jogando juntos pela primeira vez. O meia fez questão de elogiar o camisa 10 do Fluminense e afirmou que os dois podem, sim, jogar juntos.

“Mudou um pouco a minha posição. Ele é um cara muito inteligente, é um jogador extraordinário. É um prazer jogar com ele. Muita gente falou sobre isso e demonstramos que podemos jogar juntos. Assim como não tem relação com a minha idade. Estamos focados, queremos ajudar o time. Em cada jogo e gente vai se entrosar. Jogar do lado dele fica fácil”.

Nenê também falou sobre a escolha da camisa 4 na Sul-Americana. Sua inspiração foi o jogador Fàbregas, a quem o meia tem muita admiração. E afirmo que espera render o mesmo que o espanhol em suas épocas de Chelsea e Arsenal.

O meia atuou no São Paulo antes de se transferir para o Fluminense. Questionado se havia um sabor especial em enfrentar um clube paulista na competição, Nenê declarou que não há diferença entre os adversários.

“Já foi, já passou (final do Paulista). Eu só tiro de lição. É um rival como qualquer outro. O gosto especial vai ser por classificar. Nada além do normal”.

O jogador de 38 anos é um dos mais experientes do elenco Tricolor. Na partida contra o Timão, Nenê correu 11km e afirmou que se sentiu bem durante todo o jogo. Sobre a convivência com os jovens da equipe, o meia declarou que espera ser um exemplo para eles.

“É uma loucura, só no futebol para acontecer uma coisa dessas. Falei com ele e com o Miguel: 'você tem noção que o meu filho é mais velho que você'? Mas o grupo é muito unido e tenho que ajudar nessa parte, passar a experiência. É muito louco. Têm idade para serem meus filhos e estamos aí, jogando. É uma loucura mas é bacana. Espero poder ser um exemplo”.

A partida contra o Corinthians será nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. A equipe que vencer avança na competição. Um empate com gols dá a vaga ao Timão. Caso se repita o 0 a 0 da primeira partida, a decisão será nos pênaltis.