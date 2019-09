Tiago Nunes comemora classificação e exalta jogadores: "Extraordinária atuação de todos"

O Athletico venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (4), e levou a melhor nos pênaltis para alcançar a final da Copa do Brasil de 2019. Esta será a terceira final de campeonato sob o comando de Tiago Nunes (sem contar o Paranaense desse ano, que teve comando de Rafael Guanaes). As outras duas foram no Estadual de 2018, em seu primeiro campeonato como técnico do Athletico, e na final da Sul-Americana, também no ano passado.



“É um momento muito especial. Sou um cara extremamente abençoado, tive muitas dificuldades no início da carreira, passei por muitos times pequenos. Isso tudo foi me fortalecendo, tudo teve um sentido, uma razão. Quem não desistiu com tudo isso, não ia desistir num 2 a 0”, disse Tiago.

Para ele, a entrega dos jogadores e a força de vontade em reverter o placar foi fundamental. “Nesses momentos de superação que entendemos o verdadeiro sentido do futebol. Trabalhamos efetivamente para poder viver essas particularidades, esses minutos de alegria, de emoção”, comentou.

Por fim, continuou a elogiar os atletas, que, apesar dos desfalques, conseguiram manter um bom nível. “Extraordinária atuação de todos. Os atletas jogaram um futebol impressionante. Enfrentamos uma equipe que mais vence duelos no Brasil, que compete demais. E competimos mais que os caras hoje, isso fez toda a diferença”, finalizou.

O Athletico agora volta suas atenções para o Brasileirão, onde enfrenta o Santos, fora de casa, pela 18ª rodada da Série A, no próximo domingo (8), às 16h.