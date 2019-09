Fim do jejum! CRB bate Brasil de Pelotas e volta a vencer em Maceió

PARTIDA VÁLIDA PELA 22ª RODADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO REI PELÉ, EM MACEIÓ-AL.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 22ª RODADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO REI PELÉ, EM MACEIÓ-AL.

Galo volta a cantar em casa! Na noite desta terça-feira (10), o CRB recebeu o Brasil de Pelotas no Rei Pelé e venceu por 3 a 1. A partida, que foi válida pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro, marcou o fim de um jejum para os alvirrubros: a equipe não vencia uma partida em Maceió há 48 dias.

Domínio Alvirrubro na primeira etapa

Tendo a segunda pior campanha como mandante (superando apenas o Vila Nova), o CRB se viu pressionado a partir para cima, tomar a iniciativa do jogo e imprimir o seu ritmo desde o início do jogo. Logo aos 10, Léo Ceará arriscou chute de fora da área, mas a finalização saiu fraca e facilitou a defesa de Carlos Eduardo. Pouco depois, aos 12 minutos, Alisson Farias aparece por trás da defesa e finaliza, mas o goleiro do Brasil de Pelotas faz boa defesa.

A pressão do Galo da Pajuçara não demorou a se concretizar em efetividade. Aos 18 minutos, Alisson Farias cruza da esquerda e Felipe Ferreira aparece livre, por trás da defesa, para empurrar para o gol e marcar o seu terceiro gol seguido nos últimos três jogos.

Logo após o gol sofrido os Xavantes tentaram imprimir um ritmo agressivo, mas parava nos erros de passes e a bola rapidamente voltava para o CRB, que quando esteve com a posse de bola, procurava a todo momento chegar na área do goleiro Carlos Eduardo. E aos 32, Léo Ceará quase amplia o placar. Após chute cruzado de Felipe Ferreira, o centroavante alvirrubro desvia para o gol, mas o goleiro Xavante pratica mais uma boa defesa.

A superioridade do CRB foi recompensada aos 32 minutos. Felipe Ferreira cruza da direita e Lucas Siqueira sobe livre para cabecear e mandar para o fundo do gol e ampliar para o Galo.

O alvirrubro ainda teve mais duas oportunidades na etapa inicial. Aos 38 minutos, Léo Ceará aproveita cruzamento de Daniel Borges e finaliza com muito perigo e logo em seguida, aos 39, Felipe Ferreira solta um belo chute de fora da área e a bola passa raspando na trave Xavante.

Xavante diminui, mas Galo não permite reação

Era esperado que o Brasil de Pelotas tomasse a iniciativa no segundo tempo do jogo, mas o CRB, ao menos no início, aceitou totalmente a pressão do seu adversário e sequer chegava ao campo de ataque. E a primeira chance do Xavante, no segundo tempo, veio aos 14 minutos. Willian Formiga cruza da esquerda para a chegada de Murilo Rangel, mas Igor se antecipa e manda para escanteio.

Aos 22 minutos veio o gol do Xavante. Ednei cobra escanteio mas a bola passa por todo mundo. A sobra fica com Maicon Assis que chuta para o fundo do gol e diminui a diferença.

Nem deu tempo para os visitantes pensarem em reação. Logo aos 24, Alisson Farias recebe na entrada da área e manda um lindo chute para marcar um golaço. 3 a 1 para o Galo.

Mesmo com um placar folgado para os alvirrubros, ainda teve tempo para uma pitada de drama. Aos 41 minutos, Lucas Abreu recebeu cartão vermelho e deixou o Galo com um a menos no finalzinho do jogo. No entanto, a equipe conseguiu segurar o resultado e voltou a vencer em Maceió 48 dias depois.

Com o resultado, o Galo da Pajuçara ocupa temporariamente a quinta posição, com 33 pontos, a um ponto do Sport, que é o 4º. Já o Brasil de Pelotas estaciona na 11ª posição, com 28 pontos.