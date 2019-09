Cavadinha de Felipe Pires e gol de Gilberto marcam empate entre Bahia e Fortaleza

Jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado na Arena Fonte Nova

àNo final da tarde deste domingo (15), Bahia e Fortaleza se enfrentaram em um duelo acirrado pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Felipe Pires abriu o placar no começo do jogo para os cearenses, mas, quatro minutos depois, Gilberto empatou ao converter penalidade.

A igualdade em 1 a 1 foi o placar final. Com o resultado, o Bahia se mantém em sétimo lugar, já o time cearense caiu uma posição e fica em 14º.

Mais um empate para o Leão

Primeiro tempo começou bem para o Fortaleza, o time mostrou para o que veio. Aos nove minutos, o atacante Felipe Pires recebeu de Osvaldo e deu uma cavadinha para vencer Doulgas, abrindo o placar na Arena.

Aos 25', o atacante Romarinho chuta forte, mas goleiro Douglas fez defesa, impedindo assim que o Fortaleza aumentasse o placar. Ao voltar do intervalo, o time entrou morno, oposto ao que estava jogando no primeiro tempo, resultando em um empate.

Tricolor fecha o primeiro turno invicto

O time baiano, que atualmente não perde desde julho, empata mais uma vez, mas sai vitorioso. Começou a partida, levando gol do time adversário, mas logo reverteu a situação. Aos 11 minutos Artur fez uma boa jogada e deixando Carlinhos para trás, que logo após tentar se recuperar dando carrinho e cometendo falta.

Assim, o árbitro marcou pênalti para o Bahia, e quem cobrou foi Gilberto, empatando a partida. No segundo tempo, o Bahia tentou chegar no mesmo pique do primeiro tempo, mas o jogo se manteve morno.

Próximos jogos

No próximo sábado (21), Bahia irá enfrentar o Corinthians, às 19h, em São Paulo. Enquanto, o Fortaleza vai receber o Palmeiras, no Castelão no domingo (22), às 16h.