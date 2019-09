Feliz no Flamengo, Everton Ribeiro revela desejo de estender contrato: "Quero ficar"

Não tem como deixar de focar os holofotes no artilheiro Gabigol, no entanto, um dos protagonistas da vitória do Flamengo sobre o Santos foi o meia Everton Ribeiro. Com quatro finalizações, mesmo que todas tenham ido para fora da meta, o jogador de 30 anos bagunçou a defesa santista ao ser o jogador que mais chutou no confronto. Assim, sua importância no elenco de Jorge Jesus é cada vez mais essencial.

ER7 tem contrato com o Rubro-Negro até maio de 2021, mas, se depender do meia, ele quer continuar no Fla por mais tempo. Na zona mista após a vitória sobre o então vice-líder, Everton agradeceu o carinho da torcida carioca.

"É sempre bom estar sendo lembrado por esse grande clube que é o Flamengo. Fico muito feliz. Se der tudo certo, já já estarei estendendo o contrato. Estou muito feliz aqui e quero ficar para continuar fazendo um bom trabalho e a gente colher os frutos no final do ano."

O meia soma 16 jogos pelo Fla neste Brasileirão. Até aqui, cinco assistências e um gol. E com o triunfo por 1 a 0 sobre os paulista, o Fla ampliou a vantagem na liderança, agora com 42 pontos. Na abertura do segundo turno, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (21), ao enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 17h (horário de Brasília).