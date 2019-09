Santos destaca elenco após título: "Está aí a prova que nosso time tem muito potencial"

O título é rubro-negro! Metade de Curitiba está em festa com a conquista inédita do Athletico-PR. Depois de vencer no Paraná por 1 a 0, o Furacão tornou a derrotar o Internacional, mas agora em Porto Alegre e por 2 a 1. Sem poder ser diferente, o goleiro Santos foi só agradecimento no fim da noite, já com a Copa do Brasil garantida.

Importante na caminhada athleticana, Santos pegou pênaltis nas decisões de penalidades diante do Flamengo nas quartas e do Grêmio das semis. No entanto, nesta quarta-feira (18), ele não foi muito exigido. À Rede Globo, o goleiro mostrou sua fé e destacou superação do Furacão.

"Graças a Deus. Tenho que agradecer a Jesus por essa oportunidade, por mais essa benção e, principalmente, por mais essa conquista. Esse grupo merece, lutamos demais. Muitos não acreditavam, mas nós sabemos a força que o nosso grupo tem no nosso dia a dia. E está aí a prova que nosso time tem muito potencial. Agora é comemorar porque merecemos, aproveitar o tempo que temos para comemorar."

Agora, o Athletico se junta a Atlético-MG, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude, Paulista-SP, Santo André, Santos, Sport e Vasco como detentores de um título da Copa do Brasil. Corinthians, Flamengo e Palmeiras têm três. Grêmio tem cinco, e Cruzeiro tem seis conquistas da Copa.