Em busca de aumentar vantagem no topo da Série B, Bragantino recebe Londrina

O Bragantino recebe a equipe do Londrina na tarde deste sábado (21), às 16h30, no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. A equipe paulista lidera o campeonato com uma pequena gordura: um ponto e um jogo a menos que o Atlético-GO. Já o Londrina briga no meio da tabela, em 13º, com 28 pontos, cinco a frente do Z4 e sete atrás do quarto colocado.

Thiago Ribeiro desfalca o Braga, enquanto Ytalo volta a ser opção

O experiente atacante do Bragantino deve ficar de fora da partida contra o Londrina, já que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. Além dele, Barreto, que levou o terceiro amarelo, e Wesley, devem aumentar a lista de desfalques.

Por outro lado, o técnico Antônio Carlos Zago poderá contar com o retorno de peças importantes. É o caso do artilheiro da equipe na Série B, Ytalo, que está praticamente recuperado de lesão no calcanhar e treinou durante a semana. Além dele, o meia Claudinho, que cumpriu suspensão na última partida, fica agora disponível.

O comandante falou sobre o adversário deste sábado.



"Todos os jogos da Série B, principalmente, se tratando de segundo turno, começam a ficar mais difícil. O Londrina vinha de sete jogos sem vitória, e aí conseguiu uma vitória sobre o Coritiba com um jogador a menos. Dentro de casa, sabemos que a maioria das equipes procura se defender e contra-atacar. Vamos ter tranquilidade e aparecer as oportunidades, fazer o gol o mais rápido possível", disse.

O Braga deve jogar com: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Pio e Uillian Correia; Claudinho, Bruno Tubarão e Morato; Ytalo.

Tencati quer reforçar o meio de campo do Tubarão; Augusto está de volta

O técnico do Londrina, Claudio Tencati, pretende utilizar mais peças no meio campo na tentativa de fazer frente ao líder do campeonato. A ideia é reforçar a marcação, promovendo a entrada do volante Matheus Bertotto no 11 inicial. Desta forma, o meio de campo da equipe teria Germano, Bertotto, Anderson Leite e Higor Leite, sacando um dos atacantes.

Falando no ataque, quem volta é Paulinho Moccelin, que cumpriu suspensão. Além dele, quem também está de volta é o zagueiro Augusto, que ficou de fora desde o jogo contra o América-MG, na 15ª rodada, quando sofreu uma contusão no joelho. Ele deve substituir Lucas Costa, que foi expulso na última partida, diante do Coritiba.

O Londrina deve jogar com: César; Alemão, Augusto, Léo Rigo e Juninho; Germano, Anderson Leite e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Júnior Pirambu e Luidy (Victor Daniel).