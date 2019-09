Bahia recebe Botafogo com G-6 na mira

Na noite desta quarta-feira (25), Bahia e Botafogo se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova. As duas equipes perderam na rodada anterior e buscam a recuperação imediata: o Tricolor foi derrotado pelo Corinthians, em Itaquera, em jogo marcado por uma arbitragem polêmica, busca o triunfo para não se desgarrar do G-6. Já o Glorioso, que perdeu nos acréscimos para o São Paulo jogando em seus domínios, quer roubar pontos do Esquadrão e entrar no grupo dos 10 primeiros da competição.

Élber vive expectativa pela titularidade e prevê dificuldades contra o Fogão

Por força de contrato, Lucca, que pertence ao Corinthians, ficou de fora da partida anterior e, com isso, surgiu a oportunidade para Élber voltar a ser titular e ela foi muito bem aproveitada. O atacante apresentou um bom desempenho na partida e agradou Roger Machado. Apesar disso, o atleta ainda não garante se estará entre os onze iniciais, no lugar de Lucca, ou se jogará ao lado do colega de posição.

“Estou fazendo o meu trabalho como todos estão fazendo. Acho que independente do que o professor Roger colocar em campo, a gente vai estar pronto para fazer o melhor e voltar a vencer no campeonato para estar mais perto das primeiras colocações”, disse Élber.

Além disso, o atacante comentou sobre as dificuldades que deverão se apresentar durante o jogo. Para o avançado, apesar do momento ruim que o clube carioca vem passando, será um adversário tão difícil como outros já encarados pelo Tricolor.

“É um time que conhecemos já. Infelizmente no primeiro turno não conseguimos vencê-los, agora temos a oportunidade de, com o apoio do torcedor, conquistar os três pontos e estar lá em cima novamente. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Botafogo não vem em um momento muito bom tecnicamente, mas está ali perto da gente. Vai ser um jogo difícil como qualquer outro que a gente já teve”, afirmou.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo (Lucca); Élber (Lucca), Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

João Paulo encara confronto diante do Tricolor como ‘confronto direto’

Com a derrota nos acréscimos para o São Paulo na rodada anterior, jogando no Nilton Santos, o Botafogo sabe a necessidade da vitória mesmo jogando fora de casa, diante de um adversário muito forte em seus domínios. Por isso, segundo o meia João Paulo, o confronto contra o Bahia está sendo encarado como uma ‘final’, até pelo fato da equipe baiana estar à frente do Glorioso na tabela.

“Estamos fazendo cada jogo como uma final. Bahia hoje é um adversário que está na nossa frente, então temos que fazer o máximo para diminuir essa vantagem. É um grande jogo e um confronto direto sim. Temos que estar focados para conseguir os três pontos”, afirmou João Paulo.

Questionado sobre a derrota do Bahia na rodada anterior, João Paulo disse que espera o adversário mais agressivo, mas que o Botafogo também entrará em campo em busca do resultado positivo.

“Eles perderam o último jogo fora de casa, então acredito que eles vão tentar ser mais agressivos em busca da vitória, mas a gente também tem nossa estratégia”, pontuou.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo (Carli), Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha (Alex Santana), Cícero e João Paulo; Leo Valencia, Rodrigo Pimpão (Lucas Campos) e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.