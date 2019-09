Com falha de Matheus Albino, Vila Nova vence Londrina fora de casa

Jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Estádio do Café

Londrina e Vila Nova se enfrentaram nesta sexta-feira (27), no Estádio do Café. A partida foi válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre venceu por 1 a 0. Bruno Mezenga marcou o gol da partida após frango do goleiro Matheus Albino.

O jogo

O Tubarão teve a chance no primeiro minuto de jogo, com João Paulo. O meia recebeu o passe de Matheusinho e acabou mandando para fora. O Vila Nova respondeu aos sete, com Alan Mineiro. Diego Rosa tocou para o meia, que tentou driblar o goleiro, mas perdeu a bola.

Aos 20 minutos, o jogador perdeu mais uma oportunidade ao chutar do meio de campo e mandar para fora. Alan Mineiro seguiu sendo o protagonista do Tigre e chegou novamente aos 39 minutos. O jogador chutou da entrada da área e o goleiro Matheus Albino fez a defesa.

No segundo tempo, o Vila Nova começou pressionando e abriu o placar aos quatro minutos, com Bruno Mezenga. O atacante chutou de longe e contou com a ajuda do goleiro do Tubarão. Matheus Albino aceitou o chute e permitiu que os visitantes saíssem na frente no placar.

A equipe da casa assustou aos 17 minutos, com Anderson Leite. João Paulo cruzou e o volante cabeceou para o gol. No entanto, Rafael Santos ficou com a bola. E chegou novamente aos 20', com Lucas Costa. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou e o goleiro do Tigre fez outra boa defesa.

A pressão londrinense seguiu e aos 27 minutos Anderson Leite parou de novo no goleiro adversário. E se o primeiro tempo o destaque do Vila foi no setor ofensivo, na segunda etapa, o goleiro Rafael Santos fez milagres. Aos 42 minutos, o arqueiro defendeu a cabeçada de Junior Pirambu.

O Tigre tentou ampliar aos 43 minutos, com Magno. O volante chutou de fora da área e assustou a equipe do Londrina. E aos 49', o último milagre de Rafael Santos foi em chute de Arthur Caculé, que finalizou da entrada da área.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 28 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Agora é o 16º colocado, mas pode ser ultrapassado pelo Vitória, que ainda joga na rodada. Já o Londrina possui os mesmos 28 pontos, na 15ª posição. Leva vantagem no número de vitórias.

O próximo compromisso do Tigre é contra o Criciúma, no Serra Dourada. A partida será na terça-feira (01), às 19h15. Já o Tubarão enfrenta o Cuiabá no sábado (05), na Arena Pantanal, às 19h. As partidas são válidas pela 26ª rodada da competição.