Oscilantes, Santos e CSA duelam visando a reabilitação no Brasileirão

O Santos se encontra lutando pelo título. O CSA contra o rebaixamento. Nessas condições os clubes se enfrentam nesse domingo (29), às 16h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão.

Com 38 pontos, o Santos é o terceiro colocado da competição, com 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O clube está sete pontos atrás do Palmeiras e 1 atrás do Flamengo. Já o CSA soma 19 pontos, com quatro vitórias, sete empates e 10 derrotas, estando na 18ª colocação. Também com 19 estão Cruzeiro, 17º colocado, e Fluminense, 16º.

O trio de arbitragem para essa partida é do Rio de Janeiro, sendo formado por Wagner do Nascimento Magalhães, com os auxiliares Rodrigo Henrique Figueiredo Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O VAR ficará por conta de Pathrice Wallace Corrêa Maia, também do Rio de Janeiro.

Em busca do vice-líder

O Santos não vem bem na competição. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, sendo que não vence há quatro partidas, o Peixe busca se reabilitar na competição.

Para isso o alvinegro conta com – quase – todo seu elenco para a partida em casa contra o CSA. Estão fora da partida Marinho, que foi expulso no empate contra o Fluminense, e Cueva. O meio campista se envolveu em uma briga em uma casa noturna e foi filmado durante essa confusão. Preventivamente o Santos suspendeu o camisa oito.

O Santos anuncia a chegada do dia do jogo em seu twitter:

Vamos em busca da vitória! #SANxCSA pic.twitter.com/C16XPq05Yk

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 29, 2019

O provável Santos é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro); Soteldo, Eduardo Sasha e Derlis González.

Ainda em boa fase?

Nas últimas cinco rodadas, o CSA somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Isso, antes da última rodada, havia tirado o time da zona de rebaixamento, mas a goleada sofrida para o Palmeiras e a junção de resultados jogou o time alagoano de volta para a zona e coloca em xeque a boa fase do Azulão.

Para a partida frente ao Santos, o CSA não contará com Jean Cléber. O volante recebeu seu terceiro amarelo e está fora da partida. Em compensação, João Vitor está recuperado e volta ao time titular.

O CSA segue o clube paulista:

DOMINGO COM AZULÃO EM CAMPO PELO BRASILEIRÃO! 👊🏻💙 pic.twitter.com/wWaxUDodMM

O provável CSA é: Jordi, Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez e Apodi; Bustamante e Ricardo Bueno.