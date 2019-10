Após derrota para o Vasco dentro de casa, Rodrigo Santana apela: "Precisamos nos unir"

O Atlético-MG passou por maus momentos novamente no Campeonato Brasileiro e foi superado pelo Vasco da Gama por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (01). Os gols da partida saíram no segundo tempo com Otero, Rossi e Marcos Antônio. Conforme o técnico Rodrigo Santana, em entrevista coletiva após o fim da partida, o resultado teve influência na perda de jogadores importantes (Jair, Réver, Chará).

“Fizemos um jogo abaixo. No primeiro tempo conseguimos as triangulações pela direita, mas no lado esquerdo estava saindo muitas jogadas individuais. Devido a sequência de jogos, perdemos jogadores e estamos tentando corrigir os problemas dentro das partidas com imagens, vídeos e preleções. Nessa partida, ficou muito fácil do Vasco nos marcar. Poderíamos ter movimentado mais, criado mais chances. Deixamos o Vasco muito confortável em nossa casa", lamentou.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos no Brasileirão, o comandante do Atlético-MG ligou o alerta vermelho no elenco, visto que os próximos jogos da agenda do alvinegro serão fora de casa com Palmeiras e Flamengo, respectivamente.

“É um momento difícil, onde precisamos nos unir. Temos que estudar o adversário, recuperar os nossos jogadores para fazermos o nosso melhor porque domingo vai ser complicado. Lamentamos muito por não ter somado ponto aqui no Independência. Jogamos o time pra frente e em nenhum momento pensamos no empate, visto que os dois próximos jogos são fora de casa”, afirmou.

O Atlético ocupa, atualmente, a 10ª colocação, com 30 pontos, sete a menos do que a primeira equipe do G6. O sonho da Libertadores no ano que vem ficou cada vez mais distante e afastou o torcedor dos estádios. Por fim, Rodrigo Santana reforça que o momento é de união entre todos os setores do clube.

“Tudo dependerá dos nossos resultados fora de casa. É uma sequência muito pesada, com três adversários candidatos ao título. Temos que focar primeiro no Palmeiras, com o torcedor do nosso lado porque o momento é de união com comissão técnica, jogadores, diretoria e torcida", finalizou.