Bom segundo tempo do Grêmio faz Everton lamentar: "Poderíamos ter aproveitado"

Em partida bem jogada por ambas as equipes, o Grêmio precisou correr atrás do placar para sair derrotado em casa para o Flamengo. Dessa forma, o 1 a 1 deixa a decisão de quem irá à final da Libertadores para o jogo de volta, no Maracanã. E, para Everton Cebolinha, o segundo tempo foi de superioridade gremista, mas sem chances aproveitadas.

À Rede Globo, o craque gremista, que vive boa fase e se afirmando na Seleção Brasileira, falou sobre o sufoco que o Grêmio passou em determinados momentos, mas ressaltou a maturidade da equipe gaúcha.

"Decisão ainda está aberta. Do jeito que a equipe deles veio aqui, no primeiro tempo, realmente eles dominaram a partida, a gente se portou até bem. Alguns gols ali acabaram não sendo validado, mas tranquilo. Nosso poder de reação ficou claro ali. Até no segundo tempo a gente esteve um pouco melhor no jogo. Acho que poderíamos ter aproveitado. Mas está em aberto a decisão. Temos mais 90 minutos, tudo pode acontecer."

Precisando fazer um gol de qualquer maneira no jogo de volta, Everton não escondeu a decepção ao sai do campo com um gol sofrido em casa. No entanto, logo recuperou a capacidade gremista.

"A gente sabe que sofrer um gol dentro de casa, dificulta um pouco, mas, como eu falei, do jeito que a equipe deles fez o gol e a gente acabou empatando a partida, a gente pode ir lá [no Maracanã] também empatar ou vencer."

Segundo confronto das semifinais acontece dia 23, uma quarta-feira, também às 21h30. Aí será tudo ou nada para os comandados de Renato Gaúcho e de Jorge Jesus.